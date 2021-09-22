В Белгороде экс-чиновника Ростехнадзора осудили на 2,5 года за взятку

Бывшего заместителя руководителя Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору приговорили к 2,5 года лишения свободы и штрафу в 460 тысяч рублей за получение крупной взятки. Как сообщили в УФСБ по Белгородской области, отбывать наказание экс-чиновник будет в колонии строгого режима.

Белгородский районный суд вынес решение, изучив результаты оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ РФ по региону. Ранее выяснилось, что крупную взятку в сумме 230 тысяч рублей чиновник получил от представителя АО "Комбинат КМАруда", пообещав взамен не принимать меры против нарушений в области промышленной безопасности.

После заключения в колонии и выплаты штрафа осужденный еще на четыре года лишен права работать на определенных должностях. Сам он свою вину признал и раскаялся.