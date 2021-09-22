В Белгородской области направят 1 млрд на защиту учебных заведений

В Белгородской области направят 1 миллиард на антитеррористическую защиту учебных заведений региона. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова, принявшего это решение во время заседания антитеррористической комиссии. Губернатор уточнил, на какие цели конкретно направят миллиард рублей.

- Начнем с антитеррористического ограждения учреждений, на территории которых оно отсутствует, - пояснил он. - Мы должны соответствовать современным тенденциям, - использовать новейшее техническое оснащение, программное обеспечение, оперативно взаимодействовать с правоохранительными органами.

Помимо этого, Вячеслав Гладков отметил, что за все время, пока он временно исполнял обязанности главы региона, он ни разу не видел "внезапных тренировок и эвакуации в образовательных учреждениях". Он поручил составить план антитеррористических тренировок силовых структур, а также провести профилактическую работу в учебных заведениях и с родителями учеников.