В Москве 70-летняя пенсионерка в уличной драке победила грабителя

В центре Москвы 70-летняя женщина сумела пересилить уличного грабителя и защитила свою сумку. Как сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин, инцидент произошел на Остоженке.

К москвичке подбежал мужчина и попытался резко вырвать сумку. Однако пенсионерка вцепилась в нее и не уступила противнику в силе. В этот момент грабителя заметил прохожий, и преступник убежал. Пожилая женщина обратилась за медицинской помощью.

В то же время оперативники угрозыска задержали подозреваемого на Ясеневой улице. Им оказался 22-летний приезжий, временно зарегистрированный в Москве. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, суд заключил его под стражу.