В Москве нарушителям масочного режима будут выписывать электронные штрафы

Постановления о штрафах для безмасочников в транспорте Москвы будут оформлять в электронном виде с помощью автоматизированной системы.

"Это позволит ускорить подготовку документа в четыре раза, - рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов. - Процедура займет не более пяти минут". Контролерам выдадут специальные портативные терминалы и мини-принтеры. Теперь никаких бумажных бланков не будет, сотрудник "Организатора перевозок" просто внесет все данные пассажира в электронную информационную систему. Тем самым исключат все возможные ошибки, связанные с человеческим фактором.

Ранее сообщалось, что с начала сентября в транспорте Москвы было выявлено более 27 тысяч нарушителей масочного режима.