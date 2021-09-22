В Москве пенсионер убил бывшую жену своего сына

На востоке Москвы убита молодая женщина. По подозрению в совершении преступления задержан ее бывший свекор. Подробности дела сообщаются на официальном сайте столичного ГСУ СК.

Установлено, что 36-летнюю женщину убили в подъезде дома на 2-й Владимирской улице. Преступник несколько раз выстрелил потерпевшей в голову. Этим же вечером оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 66-летний мужчина. По предварительным данным, его сын разводился с потерпевшей через суд, речь идет о разделе имущества. Именно эта тяжба послужила мотивом, считают в СК.

Пенсионера доставили на допрос в Перовский межрайонный следственный отдел. Против него возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.