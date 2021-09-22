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Текст:   Ирина Рыбникова 
10:20 22.09.2021
Российская газета - Неделя № 217(8568)

В Подмосковье начали создавать отдельные поселки для медиков

Планируется, что дома у всех будут одинаковыми - так и быстрее, и красивее. Фото: Дмитрий Кощеев Планируется, что дома у всех будут одинаковыми - так и быстрее, и красивее. Фото: Дмитрий Кощеев
Планируется, что дома у всех будут одинаковыми - так и быстрее, и красивее. Фото: Дмитрий Кощеев

Как вам идея жить рядом с коллегой по работе? Может быть, даже с тем, с которым вы делите один кабинет. Удобно ведь - можно обсуждать рабочие вопросы, гуляя, к примеру, с собакой или убирая снег во дворе. Вот и в Подмосковье посчитали, что это хорошая идея. И решили создать отдельные поселки для медиков.

Приказано жить

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В июле этого года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал закон о выделении земли врачам. Согласно документу претендовать на получение участка площадью от 8 до 15 соток могут врачи дефицитных специальностей, отработавшие в подмосковных медучреждениях не меньше трех лет. Сначала землю дают в безвозмездное пользование. А если в течение шести лет после этого на участке появится дом или другое капитальное строение, землю можно будет оформить в собственность.

В число городов, где возможно получить землю, не входят пристоличные муниципалитеты вроде Химок, Балашихи, Долгопрудного, Одинцова, Реутова или Мытищ. Во-первых, в этих городах просто нет свободной земли, во-вторых, живущие в них медики активно решают жилищные вопросы с помощью областной программы "Социальная ипотека", в рамках которой первый взнос и тело кредита на покупку жилья медицинским сотрудникам оплачивает региональный бюджет, а самим новоселам остаются только проценты. Кстати, получившим жилье по этой программе землю уже не дадут, как и тем, кому выделяли участки по многодетности.

"Воспользоваться новым законом о выделении земли могут порядка 3,7 тысячи врачей. Более 2,1 тысячи из них уже изъявили желание получить участок", - рассказывает зампред правительства - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин. По его словам, к земле, которая будет предоставляться врачам, должны обязательно прилагаться подъездная дорога с твердым покрытием, возможность подключиться к электросетям, а также войти в программу социальной газификации. То есть газовая труба, а также электрические мощности должны располагаться где-то поблизости. Муниципалитеты, добавляет Разин, уже нашли 670 участков, подходящих под эти условия, или таких, где вопросы с электричеством, газом и строительством дороги можно быстро решить.

Всем пример

Но идеально было бы собрать всех желающих построить домик в деревне на одной территории. Тогда и энергомощности нужно будет выделять один раз, и дорогу прокладывать единожды. Именно так рассудили в городском округе Домодедово, где под реализацию нового закона нашли сразу 16,9 гектара земли в деревне Курганье, что находится в 20 километрах от центра города. Место живописное - вокруг лес, неподалеку река Злодейка, санаторий "Москвич", пара коттеджных поселков, для жителей которых уже создана вся необходимая инфраструктура. И удобные выезды на ЦКАД и реконструированное Каширское шоссе.

Первые новоселы смогут заехать в медицинский поселок уже в конце 2022-го - начале 2023 года

Теперь эти 16,9 гектара нарежут на 106 участков и раздадут врачам. "Территорию поселка мы огородим забором, проложим внутриквартальные дороги шириной 6 метров, обязательно предусмотрим детскую и спортивную площадки", - говорит глава Домодедова Александр Двойных. Более того, готовы уже и механизмы, с помощью которых врачи смогут быстро построить дом. "Со Сбером отработали два варианта. Первый - это ипотека на 20 лет под 4,6 процента годовых. Новоселы должны будут заплатить 20 процентов первоначального взноса, после чего получат ипотечный кредит в размере 12 миллионов рублей", - продолжает Двойных. Второй вариант - это кредит под залог имеющейся недвижимости.

В проекте поселка заложены детская и спортивная площадки, широкие межквартальные дороги и ограждение по всему периметру. Фото: Дмитрий Кощеев

Выбраны уже и два производителя домов, чьи услуги местные чиновники будут рекомендовать будущим новоселам. У чиновников - свой интерес, им хочется, чтобы дома в поселке были однотипными, чтобы люди не строились кто во что горазд, портя тем самым внешний вид поселения. Но и жители при такой схеме окажутся не внакладе: когда за строительством так пристально наблюдают из администрации, больше гарантии, что оно будет качественным и закончится в срок. "Новоселам предложат два типа домов - каркасный и блочный, три варианта общей площади от 80 до 110 квадратных метров и несколько вариантов планировки, в которой предусмотрено от двух до четырех спален", - утверждает глава округа. А с различными техприсоединениями вопрос уже решен. Участок вошел в программу социальной газификации, водозаборный узел и очистные сооружения по счастливой случайности находятся, и их мощности позволяют принять эти 106 домов, а с электричеством в области и проблем не было никогда. Александр Двойных обещает, что первые новоселы смогут заехать в поселок уже в конце 2022-го - начале 2023 года. А администрация тем временем готовит еще один участок для медицинского поселка - 34 гектара в селе Ильинское.

Вслед за Домодедовом о готовности создать аналогичные медицинские поселения уже заявили власти Дмитрова, Клина, Егорьевска, Ступина, Шатуры, Богородского и Щелковского округов.

По-соседски

"Обособленные тематические кондоминиумы для нашей страны не редкость. Вспомните садоводческие товарищества, создаваемые в советские времена крупными предприятиями для своих сотрудников, или ведомственные дома, квартиры в которых получали работники конкретных сфер. Да и в современной действительности есть положительный опыт - несколько лет назад в Серпуховском округе Подмосковья был построен поселок для многодетных семей, а в Красноярском крае - городок для ветеранов - огороженный микрорайон малоэтажной застройки, где живут только пенсионеры", - рассказал "РГ" эксперт ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Батурин.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По его мнению, проживание в таких поселениях имеет несомненные плюсы. Во-первых, многие новоселы между собой будут уже знакомы. А это значит, что половина проблем сможет решаться по-соседски. Меньше разногласий обычно возникает при принятии решений, требующих финансовых затрат, например организации видеонаблюдения или установки площадок для общего отдыха. "В таких поселках обычно меньше бывает ЧП, правонарушений, хулиганств - именно в силу того, что кругом свои. Если ты не знаешь неаккуратного автолюбителя с соседней улицы, поцарапавшего твою машину, его наверняка знает твой сосед", - отмечает Батурин. Впрочем, уверяет эксперт, лет через 10-15 любой тематический кондоминиум обычно превращается во вполне стандартное поселение - у людей меняется ситуация, они начинают продавать жилье.

Кстати

Вы - они?

Получить землю в Подмосковье могут врачи следующих специальностей:

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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акушеры и гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, гастроэнтерологи, гематологи, детские и взрослые кардиологи, онкологи, хирурги и эндокринологи, нейрохирурги, неонатологи, врачи скорой медицинской помощи, нефрологи, терапевты, врачи общей практики и семейной медицины, травматологи и ортопеды, врачи ультразвуковой диагностики, урологи, оториноларингологи, фтизиатры, офтальмологи, врачи функциональной диагностики, инфекционисты, педиатры, психиатры-наркологи, врачи клинической лабораторной диагностики, пульмонологи, эндоскописты, неврологи, ревматологи и врачи рентгенэндоваскулярной диагностики.

Для того чтобы войти в эту программу, нужно обратиться в администрацию того муниципалитета, где вы хотите обзавестись землей.

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