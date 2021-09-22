В среду в Москве воздух прогреется до плюс семи

Малоподвижный заполняющийся циклон не пропускает в столичный регион теплую и солнечную погоду. В среду в столице температура воздуха будет не выше +7, временами возможны дожди.

Ветер стихнет, давление останется низким, а температура в течение суток будет колебаться от +5 до +7 градусов. Временами будет идти дождь.

В столице сохранится выраженный дефицит кислорода в воздухе, а геомагнитный фон будет неустойчивым. Подобная погода, как считают специалисты, будет неблагоприятной для многих метеозависимых людей.

Кстати, температурные рекорды для 22 сентября были поставлены в 2018 году, когда воздух прогрелся до +26,1 градуса, и в 1879 году, когда на термометрах было -3.