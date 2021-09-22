В столице озеленят парк Декабрьского восстания

В благоустроенном парке Декабрьского восстания в центре Москвы осенью запланирована высадка почти 130 деревьев и более 500 кустарников. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он напомнил, что в этом году проведены масштабные работы по комплексному благоустройству улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе до ТТК. В рамках проекта привели в порядок парк Декабрьского восстания. Заместитель мэра подчеркнул, что зеленые насаждения оказывают особое влияние на климат мегаполиса, поэтому все городские проекты по благоустройству предусматривают работы по озеленению территорий.

"В парке Декабрьского восстания будут дополнительно высажены почти 130 деревьев и более 500 кустарников, для имеющихся зеленых насаждений сделали красивую ландшафтную подсветку, - сказал Бирюков. - Уже обустроены почти 45 тысяч квадратных метров газонов и цветники".