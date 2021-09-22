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22.09.2021 21:04
Рубрика: Экономика

В Тамбове начали выпускать вагоны с душевыми кабинами и гидромассажем

Текст: Антон Валагин (Тамбов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(8569)
Тамбовский вагоноремонтный завод собрал два первых вагона-душа для поездов дальнего следования. В них нет ни купе, ни полок, ни кресел - зато имеются шесть обычных душевых кабин и две с гидромассажем. Необычные вагоны отправились из Москвы во Владивосток вместе с победителями детского конкурса "Большая перемена".
Путешествие для пассажиров дальних поездов становится комфортнее. Фото: Тамбовский Вагоноремонтный завод Путешествие для пассажиров дальних поездов становится комфортнее. Фото: Тамбовский Вагоноремонтный завод
Путешествие для пассажиров дальних поездов становится комфортнее. Фото: Тамбовский Вагоноремонтный завод

- Когда находишься в поезде неделю, душ необходим. Ранее такой подвижной состав не использовался на российских дорогах, поэтому вопросов много. Есть особенности в плане электроснабжения, отопления, кондиционирования, - рассказал замглавы РЖД по вопросам пассажирского комплекса Дмитрий Пегов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Впервые о вагонах-душевых ведомство заговорило в апреле - в связи с проектом железнодорожных круизов. Этот формат путешествий предполагает добавление к поездам дальнего следования особых вагонов со странствующими не по делам, а ради отдыха и интереса. Соответственно, уровень комфорта им тоже нужен курортный. Спа-вагон состоит из двух душевых модулей: для дам и джентльменов, объединенных общим холлом со столом для чаепитий. В каждом модуле три обычные душевые кабины - с поручнями для инвалидов, дозаторами для шампуней, и одна модная, с гидромассажем. Питают все это хозяйство два водяных бака общим в почти пять тонн. Заправка вагона водой занимает три часа. А чтобы выдерживать немалую тяжесть, колесные тележки под душевой усилены. Закрываются модули сдвижными дверями, как обычные купе.

Спа-вагон состоит из двух душевых модулей: для дам и джентльменов, объединенных общим холлом со столом для чаепитий

В Тамбове начали оснащать душевыми кабинами и обычные вагоны, но пока в небольших объемах. Да и представьте, сколько придется ждать своей очереди в единственный душ пассажиру, к примеру, плацкарта до Хабаровска. А школьный поезд "Большой перемены" помимо спа оборудован и конференц-залом на колесах. Один из вагонов, во всю длину которого установлен стол со стульями, предназначен для лекций, мастер-классов и общения. В других вагонах есть помещения для игр и творчества.

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