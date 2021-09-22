Воронежские парламентарии оперативно решают проблемы избирателей

В 2021 году депутаты Воронежской областной Думы в рамках работы с обращениями избирателей смогли направить свыше 200 миллионов рублей, выделенных по их заявкам, на улучшение материально-технической базы и текущий ремонт учреждений образования, создание комфортных условий в учреждениях здравоохранения, культуры и спорта, благоустройство населенных пунктов. Кроме того, часть средств была направлена на помощь жителям области, попавшим в трудные жизненные ситуации.

- Обратная связь с избирателями является для нас жизненно важным принципом. Депутаты проводят регулярные встречи с рабочими коллективами, активными жителями, инициативными группами и общественными организациями. Такой подход позволяет в Воронежской области дополнить практику "народного бюджетирования" и ТОСов, а также других элементов поддержки общественных инициатив. Непосредственное участие граждан в формировании конкретных расходов на социальную сферу и инфраструктуру населенных пунктов позволяет более оперативно решать возникающие на местах вопросы, укрепляет связь избирателей с депутатским корпусом, - отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Порядка 50 процентов "депутатских" средств было распределено на модернизацию объектов образования, более 15 процентов - направили на формирование комфортной среды проживания, примерно те же объемы финансирования выделили на объекты культуры. Остальные средства - на решение текущих задач на объектах здравоохранения и социальной сферы.

Владимир Нетесов подчеркнул, что по итогам депутатских приемов и встреч в округах каждый парламентарий может сформировать целый список предложений от местных жителей о том, что и как нужно улучшить во дворе, населенном пункте, районе.

- От своих думских представителей избиратели ждут помощи в решении волнующих их проблем. Жители региона всегда активно проявляют свою гражданскую позицию, - заключил спикер облдумы.

Кстати, в апреле этого года Воронежская областная Дума усовершенствовала региональный закон о наказах избирателей. Теперь парламентарии могут более эффективно и оперативно решать волнующие избирателей проблемы.

Цифра

Более 1000 предложений жителей региона профинансировано по итогам рассмотрения обращений граждан к депутатам Воронежской областной Думы в 2021 году.