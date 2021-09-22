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22.09.2021 09:48
Рубрика: Власть

Якутия получит 25 миллиардов рублей инвестиций по итогам ВЭФ-2021

Текст: Татьяна Дмитракова
Власти Якутии подписали на Восточном экономическом форуме 41 соглашение - официально закреплены договоренности по реализации долгосрочных социально-экономических проектов. Общая сумма заявленных инвестиций по ним - около 25 миллиардов рублей.

К республике большой интерес проявили крупные компании, готовые вкладывать средства в экономику края, тем более что инвестиционный потенциал Якутии очень высок.

- Несмотря на суровые условия и удаленность от центра страны Якутия сохраняет привлекательность для людей, - подчеркнул глава Республики Саха Айсен Николаев. - В 2020 году наш регион, как и весь мир встретилась с ударом пандемии COVID-19, но смог устоять. Полностью восстановилась экономика, в 2021 году ВРП достигнет 108,5 процента уровня прошлого года. За два года мы создали порядка шести тысяч рабочих мест. Уровень безработицы по итогам восьми месяцев 2021-го снизился до показателей, которые были до пандемии.

Айсен Николаев: Якутия показала промышленный рост в 25 процентов

За январь-август текущего года республика добилась промышленного роста в 25 процентов. Это один из лучших показателей в стране. Инвестиции в основной капитал увеличились на 37 процентов по сравнению с показателями того же периода 2020 года. Республика - единственный дальневосточный регион, где остановился миграционный отток и идет прирост населения. Восстановился и сильнее всех пострадавший в пандемию малый бизнес: число субъектов малого и среднего предпринимательства перекрыло допандемийный уровень на 16 процентов, а численность занятых в МСП впервые превысила отметку в 100 тысяч человек. В Национальном рейтинге инвестиционного климата Российской Федерации Якутия с 2018 года входит в ТОП-20, а в 2021 году заняла 10-е место.

Поэтому неудивительно, что число партнеров республики растет. Спектр контрактов, заключенных на ВЭФ-2021, широкий: развитие креативной индустрии и городской инфраструктуры, межрегиональное сотрудничество, промышленное производство и энергетика, а также транспортные, социальные и туристические проекты.

Якутия подписала новые внешнеэкономические соглашения

- Конечно же, все соглашения были заранее проработаны, был большой подготовительный период, - отметил Айсен Николаев.

Одним из примеров важных договоренностей является соглашение с корпорацией ДОМ.РФ о софинансировании строительства социальных объектов и застройки территории Якутска и Нерюнгри за счет инфраструктурных облигаций. С помощью этого инструмента Якутия привлечет более трех миллиардов рублей.

ПАО "Ростелеком" и АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)" заключили соглашение о намерении сотрудничества с целью развития информационных технологий и связи. Стороны планируют проводить мероприятия, создавать совместные комиссии и рабочие группы, а также обмениваться информацией с целью внедрения телекоммуникационных и цифровых услуг при реализации инвестиционных проектов корпорации.

- Развитие любых отраслей сейчас невозможно представить без внедрения цифровых технологий. Уверен, компетенции и возможности "Ростелекома" помогут нам в реализации наших инвестиционных проектов, в том числе в строительстве Жатайской судоверфи и креативного кластера "Квартал труда", - сказал генеральный директор Корпорации развития Афанасий Саввин.

Развитие инфраструктуры позволит закрепить в Якутии молодежь

Республика Саха и Газпромбанк договорились о взаимодействии при реализации задач социально-экономического развития региона, укреплении его экономического и промышленного потенциала, а также совместной реализации инвестиционных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства.

На полях Восточного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия), Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и ООО "АнтрацитИнвестПроект". Стороны намерены взаимодействовать при создании угольного кластера на территории Нерюнгринского и Олекминского районов.

- Наша компания начинает строить новый разрез на 6,5 миллиона тонн в год и планирует войти в ТОР "Южная Якутия". Будем добывать энергетические и коксующиеся угли. Они пойдут как на внутренний рынок, так и на экспорт, - сообщил генеральный директор компании Петр Хаспеков.

Между тем, по данным минпромгеологии республики, объем добычи угля в Якутии в январе-июле 2021 года составил более 16 миллионов тонн, что на 65 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко, по итогам 2021 года в регионе ожидают получить порядка 34-35 миллионов тонн твердого топлива, что станет новым историческим рекордом в угольной отрасли республики.

Фото: Технопарк "Якутия"
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Причем угледобытчики вкладывают средства не только в строительство шахт, разрезов и ГОКов. Так, компания "Колмар" совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, компаниями "Петропавловск" и "УргалУголь" подписали соглашение о создании межрегионального центра компетенций горной отрасли, гарантирующей формирование достаточного количества и качества трудовых ресурсов.

- Консорциум создаст устойчивую и гибкую систему подготовки кадров для горной отрасли, - считает генеральный директор ООО "УК "Колмар" Артем Левин.

Эксперты отмечают, что все договоренности, достигнутые Якутией в рамках ВЭФ, выстраиваются в общую стратегию развития региона. А глава республики пояснил, что благодаря им реализуются важные экономические проекты с социальным уклоном.

- Я уверен, что самый главный эффект от таких соглашений - это в конечном итоге повышение качества жизни якутян, - подытожил Айсен Николаев.

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