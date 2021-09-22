Пилотный проект по переводу медработников на новую систему оплаты труда стартует с декабря этого года в семи регионах страны - Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе. Цель нововведения - решить проблему дефицита медиков, сделав достойной и справедливой их зарплату.

Пока тонкости новой системы прорабатываются. Однако известно, что базовыми принципами, по которым станет начисляться зарплата, будет экономическое положение региона, а также сложность и опыт работы специалиста. Как сегодня местные власти пытаются привлечь врачей в регион и обеспечить им достойную оплату труда, изучали корреспонденты "РГ" - Неделя.

Индекс кошелька

Зарплата медработника на сегодняшний день, пожалуй, самый яркий показатель их благополучия. Алина Нигматулина прямо заявляет: прежде чем о чем-то говорить, посмотрите в кошелек врача: "Оклад врача 18 000 рублей. Остальное - стимулирующие, коэффициенты, доплаты... Но все это от лукавого, то есть от главного врача. Как захочет его левая пятка, либо от того, сколько заработает поликлиника... ФОМС перечисляет деньги нам за количество посещений, талонов, профосмотры и так далее. А тарифы - мизерные. Заколдованный круг какой-то..."

Самая низкая в России обеспеченность врачами в Курганской области: 23,9 человека на 10 тысяч населения (по России - 43,4). Почему не держатся специалисты? Ответ прост - из-за низких зарплат. Среднемесячное "жалованье" доктора по итогам за последние полгода около 71 тысячи рублей. Но для этого еще нужно брать подработки, дежурить по несколько смен... Многие уезжают туда, где их труд оценят по достоинству.

Причем Людмила Корнилова, председатель Якутской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ, неожиданно подняла вопрос: к какой категории отнести, например, инженеров, обслуживающих оборудование для высокотехнологичной медпомощи?

- Мы их относим к "прочим работникам", но без них работа больниц встанет, - справедливо говорит она. - Со всеми северными коэффициентами и надбавками здесь, в Якутии, они получают по 30 тысяч рублей. Столько же, сколько и дворники?!

Врач из Курганской области, попросивший не называть его фамилию, отвечая на вопрос, как, по его мнению, должна выстраиваться оплата труда медиков, высказался так:

- У врачей работа специфическая. Одни оперируют, другие исследуют, третьи консультируют, и все это намешано порой в пределах одной специальности. Платить каждый раз за конкретное количество операций, консультаций или пролеченных больных, как мне кажется, рационально в какой-нибудь коммерческой клинике. Государству же не надо изобретать велосипед. Если сделать оклад равным прожиточному минимуму, платить зарплату из расчета соответственно, при этом выставить стабильные надбавки за работу в ночное время + 100 процентов, за работу в учреждениях, оказывающих круглосуточную скорую помощь, + 50 процентов, вернуть в максимальном размере уже забытые надбавки за сложность, напряженность, вредность и так далее, то получится сбалансированная система, увязанная с динамикой роста цен на товары и избавленная от резких колебаний дохода, из-за изменения потока пациентов или количества операций.

Чем манит Ямал?

Только за последние полгода на Ямал приехали 120 врачей, еще 236 докторов прибыли в регион в прошлом году. Среди них инфекционист, фтизиатр, психиатр, эндокринолог, гематолог, врач УЗИ. Что манит их на Ямал - при том, что здесь далеко не райский климат: температура зимой опускается до минус 50, а изматывающая полярная ночь переходит в полярный день? Романтиков, готовых перевезти семьи в Арктику, где сама по себе жизнь - уже испытание, немного.

Студенты-медики надеются, что новая оплата их труда будет соразмерной их знаниям и справедливой. Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа, подумав, разработали программу "Врачи, нужные Ямалу". Один из ее главных пунктов - тебе сразу по прибытии дают жилье. Сначала социальное, а через десять лет работы оно становится твоим собственным. Кроме того, полностью оплачивается переезд семьи, на первое время даются подъемные. Еще один важный момент: уже два года как на Ямале специалистам выплачивают "северные" с первого дня работы, а это 80 процентов к окладу. Раньше для того, чтобы эту полярную надбавку получить, нужно было выработать стаж не меньше пяти лет. В результате сегодня средняя зарплата врача на Ямале составляет 237 тысяч рублей.

Миллионеры в белых халатах

Ну а в Липецкой области врачам дефицитных специальностей вручают миллион рублей. За это он должен дать согласие трудиться в липецком здравоохранении как минимум пять лет. И медики поехали в регион. В прошлом году из бюджета области врачам перечислили 30 миллионов рублей, в нынешнем - уже 15. И липецкое здравоохранение получило почти полсотни уникальных специалистов.

Аналогичная программа, когда врачам дают по миллиону, действует и на Кузбассе.

- В этом году к нам прибыло сразу несколько молодых врачей. В их числе педиатр - выпускница Томского университета, а также семейная пара - кардиолог и эндокринолог из Новосибирска. У последних семейный бюджет пополнился сразу на пять миллионов рублей, поскольку они участвуют еще и в программе "Земский доктор" (каждый в соответствии с ней получил по 1,5 миллиона), - рассказал "РГ" главврач Тяжинской и Тисульской центральных районных больниц Денис Кузьмин. - Плюс мы сами подыскиваем им удобное жилье и компенсируем расходы на его аренду. Исходя из рыночных цен - в среднем девять тысяч рублей в месяц.

Дом - что якорь

В Тульской же области местные власти, помимо федеральных выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" и выплат из регионального бюджета, решили привлекать специалистов жильем. Так, по данным регионального минздрава, в прошлом году была выделена 131 квартира, в этом году власти купят еще 25. Через десять лет работы в медучреждении врач может оформить такую квартиру в собственность. Впрочем, тут врачи могут получить не только квартиру в новостройке, но даже частный дом под Тулой. Власти намерены построить коттеджный поселок для медиков.

Не упускают из виду жилищный вопрос и в Калужской области. Здесь, правда, пошли иным путем. Власти помогают работникам здравоохранения приобрести в собственность жилье, какое им нравится. Так, ряд региональных нормативных актов гарантирует медикам социальные выплаты для возмещения части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, а также погашение части основной суммы займа - 500 тысяч рублей сразу или по 30 тысяч ежеквартально. Кроме того, медработникам компенсируют оплату арендного жилья: если человек снимает квартиру, то может рассчитывать на выплаты до 11,5 тысячи рублей в месяц. Кроме того, тут компенсируют и плату за ЖКХ.

А тем, кто готов работать в городах с населением до 50 тысяч человек и на селе, предусмотрены дополнительные бонусы. Например, им выделяют средства на оплату ипотеки, но не более 90 тысяч рублей в квартал для врачей и не более 65 тысяч ежеквартально для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, в течение пяти лет с момента ее назначения.

Конкретно

Анатомия зарплаты врача

44-летний детский хирург Степан Решетнев с 20-летним опытом работает в обычной городской поликлинике N 14 Ростова-на-Дону. Тайны из своей зарплаты он не стал делать:

- Работаю один на два отделения поликлиники, где на учете стоят более десяти тысяч детей. Базовая ставка врача 8500 рублей. Надбавка начисляется за стаж, за переработку, плюс стимулирующие выплаты... Они, кстати, зависят от качества проделанной работы. Это отсутствие жалоб от пациентов, замечаний от страховых компаний по ведению медицинской документации, выполнение плана по больным и многое другое. В конце каждого месяца в поликлинике заседает комиссия, которая анализирует работу каждого сотрудника и утверждает надбавки. В среднем выходит чуть больше 40 тысяч рублей на руки.

В среднем я принимаю 375 человек в месяц. Если разделить мою среднюю месячную зарплату на количество проведенных приемов, то за один прием я зарабатываю 111 рублей 20 копеек. Но месяц на месяц не приходится. Например, в августе заработать удается чуть больше - идет диспансеризация, детей оформляют в детский сад и школу. А вот январь всегда проседает из-за праздников. Зато удается отдохнуть...