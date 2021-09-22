Общепиту на Камчатке разрешили работать ночью при условии вакцинации

Заведения общепита на Камчатке могут работать в ночное время, если 80 процентов сотрудников привиты от COVID-19, сообщил на своей страничке в Instagram глава края Владимир Солодов.

"Кафе, бары и рестораны, где привиты более 80 процентов сотрудников, смогут возобновить работу после 23:00, - написал Владимир Солодов. - Медицинские работники, занятые в прививочной кампании, будут получать стимулирующую выплату за каждого привитого в размере 700 рублей".

Первый компонент вакцины от COVID-19 на Камчатке получили более 82 тысяч человек.

Несмотря на сокращение количества госпитализаций в сутки, власти региона сохраняют резервный коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией.