Определено возможное местоположение пропавшего под Хабаровском Ан-26

Район возможного местонахождения самолета Ан-26, связь с которым пропала вечером, определен, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Приблизительное местонахождения воздушного судна, квадрат поиска определены. В этом квадрате нет ни дорог, ни населенных пунктов. Поисковые группы будут добираться туда пешком", - сказал собеседник агентства.

Между тем со ссылкой на авиационные службы агентство сообщает, что воздушное судно могло столкнуться с сопками в заповеднике Хехцир.

Справка "РГ"

Большехехцирский государственный природный заповедник расположен в Хабаровском районе Хабаровского края, в 15-20 километрах южнее Хабаровска, в пределах хребта Большой Хехцир.