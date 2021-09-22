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22.09.2021 10:17
Рубрика: Власть

Пострадавшим от паводка регионам ДФО выделили 5 млрд рублей

Текст: Ольга Коваль

Свыше пяти миллиардов рублей направят на поддержку жителей Забайкалья и Еврейской автономии, пострадавших от разрушительных наводнений. Соответствующее распоряжение подписал в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ущерб аграриев от паводка в ЕАО превысил 168 миллионов рублей

Как сообщается на сайте кабмина, 4,28 миллиарда получит Забайкальский край. Большая часть денег - 3,9 млрд - предназначена для выплаты компенсаций людям, лишившимся жилья. Еще 350 миллионов будут потрачены на капитальный ремонт поврежденных домов. На помощь от государства могут рассчитывать около двух тысяч забайкальских семей.

922 миллиона рублей правительство выделило для жителей Еврейской автономии.

В этом году от летних паводков пострадали четыре дальневосточных региона: Забайкалье, Амурская область, ЕАО и Хабаровский край. Стихия затронула свыше 140 населенных пунктов. Размер ущерба еще только предстоит оценить.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край ДФО Еврейская АО Паводки в России

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