Пропавший с радаров самолет Ан-26 выполнял технический полет

Воздушное судно, которое исчезло с радаров в Хабаровском крае, выполняло технический полет по проверке средств связи. На борту находился только экипаж - шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ан-26 принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы". Самолет пропал с радаров в 38 километрах к юго-западу от аэродрома Хабаровск-Центральный.

Организованы поиски с участием вертолета Ми-8 Росавиации. Подключиться к поискам готов Ми-8 МЧС. На данный момент известно, что уже отправленный на поиск пропавшего судна вертолет не смог найти Ан-26 из-за плохой видимости.