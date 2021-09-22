Спасатели выдвинулись на поиски пропавшего самолета Ан-26

Для поиска пропавшего самолета привлечен вертолет Росавиации. Из Хабаровска на место выдвинулись спасатели Амурского спасательного центра. В готовность приведен вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о том, что в 38 километрах от аэропорта Хабаровска предположительно в районе заповедника Хехцир с радаров пропал самолет Ан-26, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в 18.45 (11.45 мск). Предварительно известно, что на борту находится шесть человек. Полет был техническим для проверки средств связи.

Однако поиски осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями.