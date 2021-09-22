В Хабаровске у предприятия из-за нарушений изъяли более 40 тонн рыбы

Новости

В Перми начались выплаты пострадавшим при стрельбе в университете 10:42
Рост числа несчастных случаев фиксируют на Московской железной дороге 10:35
Роналду признан самым высокооплачиваемым футболистом мира 10:30
Умер актер из "Секса в большом городе" и "Друзей" Уилли Гарсон 10:23
Открылись 13 новых авиамаршрутов из Хабаровского края 10:20
Упрощенный порядок назначения инвалидности продлен до марта 2022 года 10:09
Физики намерены разобраться в причинах смерти Ивана Грозного 09:59
Евросоюз запустил выставку в РФ об успехах приграничного сотрудничества 09:42
В Ташкенте самолет совершил вынужденную посадку из-за смерти пассажирки 09:26
В России начались испытания нового ручного пулемета 09:26
В Роспотребнадзоре оценили опасность мутации "дельта"-штамма COVID-19 09:25
Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу 09:19
ФАС предложила упростить рефинансирование ипотеки в России 09:16
Литва замотает колючей проволокой забор на границе с Беларусью 09:08
Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году 09:05
Главврач пермской больницы рассказал о спасении пострадавших при стрельбе 09:05
В Китае сообщили о новом очаге распространения COVID-19 08:57
Названы самые дождливые города России 08:47
В Москве подросток убил родителей 08:42
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек 08:38
Капризов продлил контракт с "Миннесотой" на 45 млн долларов 08:13
В среду в Москве воздух прогреется до плюс семи 07:54
В России началось создание автомата с искусственным интеллектом 07:34
Котяков: Индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9% 07:24
Врач Кузьменко: чтобы противостоять инфекциям, нужно больше ходить 07:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
22.09.2021 09:26
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске у предприятия из-за нарушений изъяли более 40 тонн рыбы

Текст: Юлия Гарднер (Хабарвск)

В речном порту Хабаровска из судна-рефрежиратора изъяли более 40 тонн рыбы, принадлежащей предприятию из поселка Новая Иня.

В Якутске у браконьеров изъяли черную икру и рыбу на 117 млн рублей

Судно проверили 19 сентября. 180 тонн мороженой рыбопродукции (кеты, кижуча, нерки, горбуши, лососевой икры) находилось в четырех его трюмах. В двух из них оказался нарушен температурный режим.

"Температура рыбы в толще мышц составила минус десять градусов, при этом изготовителем установлены условия хранения при температуре не выше минус 18 градусов", - цитирует РИА Новости территориальное управление Россельхознадзора.

Специалисты взяли пробы, чтобы определить состояние рыбы. От результата исследований зависят последующие действия. Если продукция испортилась, ее уничтожат. Если же нарушились органолептические свойства рыбы, то она пойдет в переработку.

Владельца продукции за нарушение правил при перевозки груза оштрафуют на сумму до 300 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

Главное сегодня

ФАС предложила упростить рефинансирование ипотеки в России
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек
Главврач пермской больницы рассказал о спасении пострадавших при стрельбе
СМИ: ЦБ выступил за усиление контроля за пополнением карт в банкоматах
ЕС хочет обязать производителей гаджетов перейти на единую зарядку
Как не стать жертвой мошенника на сайте знакомств
Верховный суд России защитил право человека на самооборону