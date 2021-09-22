В Хабаровске у предприятия из-за нарушений изъяли более 40 тонн рыбы

В речном порту Хабаровска из судна-рефрежиратора изъяли более 40 тонн рыбы, принадлежащей предприятию из поселка Новая Иня.

Судно проверили 19 сентября. 180 тонн мороженой рыбопродукции (кеты, кижуча, нерки, горбуши, лососевой икры) находилось в четырех его трюмах. В двух из них оказался нарушен температурный режим.

"Температура рыбы в толще мышц составила минус десять градусов, при этом изготовителем установлены условия хранения при температуре не выше минус 18 градусов", - цитирует РИА Новости территориальное управление Россельхознадзора.

Специалисты взяли пробы, чтобы определить состояние рыбы. От результата исследований зависят последующие действия. Если продукция испортилась, ее уничтожат. Если же нарушились органолептические свойства рыбы, то она пойдет в переработку.

Владельца продукции за нарушение правил при перевозки груза оштрафуют на сумму до 300 тысяч рублей.