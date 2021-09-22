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22.09.2021 05:11
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке ливень затопил школу и детсад

Текст: Ольга Журман

Ученики 83-й школы Владивостока переведены на дистанционное обучение. Крыша здания школы протекла в нескольких местах из-за прошедших накануне сильных дождей, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию.

Фото: Пресс-служба администрации Астрахани
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Сейчас в образовательном учреждении ликвидируют последствия потопа. Здание придется просушить, чтобы потом подключить его к электроснабжению. Как заявили власти, школу включили в список объектов, где будет проведен ремонт за дополнительные деньги. Особое внимание будет уделено ремонту кровли над всеми четырьмя блоками учебного заведения.

Помимо школы от дождей пострадало и здание детского сада на острове Русский. Его воспитанников перевели в соседнее дошкольное учреждение.

По этим фактам прокуратура региона начала проверку.

За сутки в городе выпало 56 миллиметров осадков при месячной норме для сентября в 167. Как сообщается на сайте мэрии, после ливней зафиксировано девять аварий на объектах энергоснабжения. Шесть уже ликвидировали, повреждения на трех должны устранить до конца дня.

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