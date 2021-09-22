Житель Якутии заплатит полмиллиона рублей за поджог леса

Новости

Котяков: индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9% 07:24
Врач Кузьменко: чтобы противостоять инфекциям, нужно больше ходить 07:02
Бывшего вице-мэра Томска приговорили к 4 годам колонии за взятки 06:53
Жительница Камчатки отдала четыре миллиона рублей интернет-мошенникам 06:09
Небензя: Снятие санкций с талибов в Совбезе ООН сейчас не обсуждается 06:02
В Гидрометцентре рассказали о сроках бархатного сезона на курортах России 05:29
Во Владивостоке ливень затопил школу и детсад 05:11
СМИ: ЦБ выступил за усиление контроля за пополнением карт в банкоматах 04:50
В Бурятии суд оставил в силе приговор депутату за смертельное ДТП 04:47
Жителей высоток Мельбурна эвакуировали из-за землетрясения 04:28
Синоптики сообщили о потеплении в европейской части России с 27 сентября 03:47
Космонавты на МКС сообщили о запахе в модуле "Звезда" 03:28
В госдепе прокомментировали просьбу талибов о представительстве в ООН 03:02
Минфин опроверг исчерпание средств на льготную ипотеку 03:00
ВВС США подняли истребитель для перехвата частного самолета над Нью-Йорком 02:46
Глава НАСА рассказал об ожидании поездки в Москву и встречи с Рогозиным 02:10
Вильфанд: Бабьего лета в центральной части РФ на этой неделе ждать не стоит 01:23
ЕС хочет обязать производителей гаджетов перейти на единую зарядку 00:56
Глава Сальвадора объявил себя "самым крутым диктатором" 00:38
Талибы попросили ООН права обратиться к мировым лидерам 21.09.2021
В Роспотребнадзоре назвали число привитых от гриппа россиян 21.09.2021
Задержан мужчина, захвативший заложников в Германии 21.09.2021
Китай пообещал никогда ни на кого не нападать 21.09.2021
В Германии неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса 21.09.2021
Новым постпредом РФ при ОДКБ стал Микаэл Агасандян 21.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
22.09.2021 07:24
Рубрика: Происшествия

Житель Якутии заплатит полмиллиона рублей за поджог леса

Текст: Ольга Коваль

Жителю Сунтарского района Якутии вынесен обвинительный приговор по делу об уничтожении лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем.

Воронежский оператор ТКО оштрафован за запрещенные отходы

Суд установил, что в конце мая мужчина находился на сенокосных угодьях в местности Бэрэ, в пяти километрах от села Тюбяй. Во время работы с бензопилой он забыл о мерах предосторожности. От искр загорелась сухая трава, а затем огонь перекинулся на лесной массив.

"Пожар создал угрозу для сел Тюбяй и Шея, общая площадь, пройденная огнем, составила 996 гектаров", - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 500 тысяч рублей, а также к 240 часам обязательных работ.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Мишустин: МРОТ превысит 13,6 тысячи рублей с 2022 года
В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми
Небензя: Снятие санкций с талибов в Совбезе ООН сейчас не обсуждается
Захарова: Британия использует инцидент в Солсбери для осложнения отношений с РФ
Вильфанд: Бабьего лета в центральной части РФ на этой неделе ждать не стоит
Как не стать жертвой мошенника на сайте знакомств
Верховный суд России защитил право человека на самооборону