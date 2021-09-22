Житель Якутии заплатит полмиллиона рублей за поджог леса

Жителю Сунтарского района Якутии вынесен обвинительный приговор по делу об уничтожении лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем.

Суд установил, что в конце мая мужчина находился на сенокосных угодьях в местности Бэрэ, в пяти километрах от села Тюбяй. Во время работы с бензопилой он забыл о мерах предосторожности. От искр загорелась сухая трава, а затем огонь перекинулся на лесной массив.

"Пожар создал угрозу для сел Тюбяй и Шея, общая площадь, пройденная огнем, составила 996 гектаров", - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 500 тысяч рублей, а также к 240 часам обязательных работ.