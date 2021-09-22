Чувашия намерена расширить виды деятельности резидентов ТОСЭР "Канаш"

Чувашия подала в минэкономразвития РФ заявку на расширение разрешенных видов экономической деятельности для резидентов ТОСЭР "Канаш".

Глава республики Олег Николаев пояснил, что такое решение позволит привлечь в моногород новых резидентов, которые готовы реализовать проекты в сферах логистики, переработки черных и цветных металлов, хранения сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время для ТОСЭР "Канаш" актуальны 13 разрешенных видов экономической деятельности, подпадающих под льготы по налогу на прибыль, освобождение от налога на имущество и земельного налога, а также пониженные страховые взносы. В их числе проекты в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, производство одежды, изделий из кожи, химических веществ и химических продуктов, неметаллической минеральной продукции, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, выпуск электрического оборудования, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, кузовов для автотранспортных средств, а также производство прицепов и полуприцепов, металлургическое производство.

Николаев отметил, что вопрос расширения видов экономической деятельности обозначен в действующей индивидуальной программе социально-экономического развития Чувашии в рамках мероприятий по созданию условий для реализации инвестиционных проектов.

- Переход резидентов ТОСЭР "Канаш" от 13 разрешенных видов экономической деятельности к любым видам экономической деятельности, за некоторыми исключениями, несомненно, окажет положительное влияние на динамику ключевых показателей социально-экономического развития моногорода и республики в целом, - добавил глава Чувашии.

С момента открытия режима ТОСЭР в 2018 году Канаш добился серьезных результатов в своем развитии. Так, на сегодня резидентами вложено порядка 690 миллионов рублей и создано более 180 новых рабочих мест.

Под новые условия участия в моногороде до 2025 года запланирована реализация ряда инфраструктурных проектов, в том числе по реконструкции сетей теплоснабжения, водоводов, систем очистки промывных вод, а также по строительству сетей водоснабжения и водоотведения.

- У Канаша великолепные базовые условия для того, чтобы сделать рывок в экономическом развитии. А через экономическое развитие, конечно же, получить дополнительные возможности для решения социальных задач. Правительство республики поставило перед собой задачу модернизировать объекты инфраструктуры в ускоренном режиме, чтобы создавать возможности для повышения качества жизни населения и развития бизнеса, - рассказал руководитель региона.

В настоящее время резидентам ТОСЭР "Канаш" являются 12 организаций, девять из них получили данный статус в этом году. На преференциальной территории реализуются инвестиционные проекты по производству полиэтиленовых труб, коагулянтов, кондитерских изделий, прицепов и полуприцепов, металлоконструкций и транспортирующего оборудования, обработке металлических деталей и хранению урожая зерновых. Их суммарная стоимость оценивается в 3,4 миллиарда рублей. Проекты позволят создать более 400 рабочих мест.