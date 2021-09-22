Чувашия вошла в топ-10 по спросу на путевки по программе кешбэка

Чувашия стала одним из самых востребованных среди некурортных регионов России по спросу на путевки по программе туристического кешбэка. Это следует из рейтинга, составленного профильным интернет-порталом.

Республика вошла в топ-10 в своей категории. Как сообщил глава Чувашии Олег Николаев, с марта по 15 июня, а также с 1 октября по 24 декабря этого года в семи санаторных комплексах региона приобрели и забронировали путевки около 15 тысяч человек.

По его словам, подобные проекты способствуют росту туристического потока в рамках внутреннего и въездного туризма, который в настоящее время оценивается на уровне 290-300 тысяч человек в год, а также развитию потенциала санаторно-курортного кластера республики.

В этом году правительство региона утвердило специальную концепцию, в которой прописаны общая идея, цели и задачи развития внутреннего туризма. Она подготовлена в соответствии с национальным проектом "Туризм и индустрия гостеприимства". Кроме того, для создания качественного туристского продукта и повышения узнаваемости Чувашии на внутреннем и мировом рынках будет принята государственная программа "Развитие туризма и индустрии гостеприимства", увязанная с нацпроектом.

Николаев отметил, что подобная синхронизация мероприятий регионального и федерального уровней позволит привлечь дополнительные инвестиции в отрасль в объеме более 45 миллиардов рублей. Средства будут направлены на обеспечение и строительство около 95 объектов туристической инфраструктуры.

В настоящее время в национальном проекте участвуют санатории "Чувашия", "Солнечный берег" и "Надежда", а также гостиницы "Россия", "Чувашия", "Волга Премиум", "Ибис". Все они зарегистрированы на федеральной платформе онлайн-бронирования путешествий. Остальные санатории и гостиницы работают через туроператоров.

Напомним, о необходимости развития въездного туризма глава Чувашии говорил в своем Послании Госсовету республики. По его словам, эта сфера может составлять значительную часть собственных доходов муниципалитетов, поскольку привлекает и смежные отрасли. Работа над формированием привлекательного облика уже идет в малых исторических городах региона. Николаев также поставил задачу разработать республиканский туристический бренд, который позволит продвигать новые программы, маршруты и республиканские события.