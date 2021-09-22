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22.09.2021 14:32

Чувашия вошла в топ-10 по спросу на путевки по программе кешбэка

Текст: Сергей Кирсанов
Чувашия стала одним из самых востребованных среди некурортных регионов России по спросу на путевки по программе туристического кешбэка. Это следует из рейтинга, составленного профильным интернет-порталом.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Республика вошла в топ-10 в своей категории. Как сообщил глава Чувашии Олег Николаев, с марта по 15 июня, а также с 1 октября по 24 декабря этого года в семи санаторных комплексах региона приобрели и забронировали путевки около 15 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии проверили ход строительства спортобъектов по нацпроектам

По его словам, подобные проекты способствуют росту туристического потока в рамках внутреннего и въездного туризма, который в настоящее время оценивается на уровне 290-300 тысяч человек в год, а также развитию потенциала санаторно-курортного кластера республики.

В этом году правительство региона утвердило специальную концепцию, в которой прописаны общая идея, цели и задачи развития внутреннего туризма. Она подготовлена в соответствии с национальным проектом "Туризм и индустрия гостеприимства". Кроме того, для создания качественного туристского продукта и повышения узнаваемости Чувашии на внутреннем и мировом рынках будет принята государственная программа "Развитие туризма и индустрии гостеприимства", увязанная с нацпроектом.

Николаев отметил, что подобная синхронизация мероприятий регионального и федерального уровней позволит привлечь дополнительные инвестиции в отрасль в объеме более 45 миллиардов рублей. Средства будут направлены на обеспечение и строительство около 95 объектов туристической инфраструктуры.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии утвердили концепцию развития туризма до 2030 года

В настоящее время в национальном проекте участвуют санатории "Чувашия", "Солнечный берег" и "Надежда", а также гостиницы "Россия", "Чувашия", "Волга Премиум", "Ибис". Все они зарегистрированы на федеральной платформе онлайн-бронирования путешествий. Остальные санатории и гостиницы работают через туроператоров.

Напомним, о необходимости развития въездного туризма глава Чувашии говорил в своем Послании Госсовету республики. По его словам, эта сфера может составлять значительную часть собственных доходов муниципалитетов, поскольку привлекает и смежные отрасли. Работа над формированием привлекательного облика уже идет в малых исторических городах региона. Николаев также поставил задачу разработать республиканский туристический бренд, который позволит продвигать новые программы, маршруты и республиканские события.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – точки роста

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