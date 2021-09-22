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22.09.2021 09:52

Незаконно уволенных нижегородских почтальонов восстановили на работе

Текст: Антон Дерябин
Российская газета - Неделя - Приволжье № 217(8568)
Победой почтальонов, возмутившихся непрофильными нагрузками от работодателя, завершилось судебное разбирательство в Нижегородской области.

В апреле 2021 года сорок почтальонов из Дзержинска отказались подписывать трудовой договор, в котором им вменялась доставка продуктов питания. Трудовая инспекция встала на сторону работников, а их руководству выдали предписание, обязывающее отменить почтальонам функцию по торговле продуктами. Тем не менее 9 апреля их уволили.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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В официальном комментарии ведущий специалист группы по маркетингу и корпоративным коммуникациям предприятия-работодателя Елена Шевчук сообщила, что обязанности по продаже товаров народного потребления прописаны в должностной инструкции почтальонов с 2011 года. Сейчас эти обязанности перенесены в трудовой договор. Кроме того, в нем зафиксировали необходимость учета рабочего времени. Сотрудников предупредили об этом за два месяца и предложили альтернативные вакансии.

С теми, кто не принял предложенные варианты, расторгли трудовой договор по пункту 7 первой части 77 статьи ТК РФ (отказ работника от продолжения работы в связи с изменением условий трудового договора).

В апреле прокурор Дзержинска обратился в суд с иском к предприятию-работодателю о признании увольнения незаконным и восстановлении почтальонов на работе. В заявлении он указал, что граждане были приняты на работу в должности почтальонов, чья функция - доставка корреспонденции и выплата пенсий и пособий.

В конце августа 2021 года Дзержинский городской суд Нижегородской области признал увольнение почтальонов незаконным - они восстановлены на работе, в пользу каждого из них взыскан средний заработок за время вынужденного прогула, а также компенсация морального вреда. Решение суда в законную силу пока не вступило. Работодатель же намерен его обжаловать.

Между тем

Другие почтальоны Нижегородской области полностью поддерживают коллег из Дзержинска, и многие тоже готовы бороться за свои права. "Я пришла сюда работать 15 лет назад и не предполагала, что нас превратят в продавщиц продуктов питания, - говорит Оксана (фамилию она попросила не указывать). - До 20 килограммов приходится таскать - консервы, макароны, крупы, пенсии, корреспонденция. И с этого года требуют ежедневный отчет по планам".

Коллега Оксаны Марина добавила, что неосновные продажи, включая страховки, лотерейные билеты, сим-карты и прочее, практикуются издавна. Но если раньше выплата премии не зависела от объемов непрофильных продаж, то теперь она полагается только в случае выполнения плана как минимум на 90 процентов. "С этого года и психологическое давление усилилось, - говорит она. - И это притом что основной работы много - с одними только "юриками" зашиваемся".

Все опрошенные корреспондентом "РГ" сотрудницы рассказали, что вынуждены сами у себя покупать продукты, чтобы выполнить план. "Жители покупают у нас в основном из сочувствия, эмоционально это все очень тяжко. Полегче тем, кто торгует только в зале", - отметила почтальон Ксения.

В регионах ПФО

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