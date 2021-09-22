Подарок из банка: В Ижевске выявили новую схему обмана граждан

В МВД по Удмуртии сегодня разбираются с новой схемой мошенничества в интернете - от действий аферистов пострадал мужчина, поверивший сообщению о подарке из банка.

Письмо о возможности получения безвозмездной выплаты 62-летнему жителю Ижевска пришло в соцсетях со страницы знакомой. Она предложила ему содействие в скорейшем переводе денег, но только если он назовет реквизиты своей карты и разовые коды, которые приходят на мобильный телефон, пояснили в пресс-службе МВД.

После выполнения этих действий мужчина обнаружил списание с банковского счета десяти тысяч рублей и сразу обратился в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а правоохранители ищут других пострадавших. Уже установлено, что аккаунт знакомой потерпевшего, с которого приходили сообщения, был взломан.

Накануне в Ижевске мошенники под предлогом заработка на инвестициях, похитили у бухгалтера более 5 млн рублей. Женщина отдала аферистам 600 тысяч личный сбережений, деньги своих знакомых, а также кредитные средства, полученные в трех банках под залог квартиры.