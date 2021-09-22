После двух лет реконструкции в центре Пензы возобновилось движение

В Пензе праздник. Свершилось. После двух лет реконструкции по Бакунинскому мосту в центральной части города возобновилось движение.

Он был построен в 60-х годах прошлого века и с тех пор капитально не ремонтировался. В 2018 году мост признали аварийным, фактически его пришлось строить заново, чтобы соединить два берега Суры.

Если перефразировать устойчивое выражение, то без моста как без ног долгое время оставались не только пензенцы, но и жители ближайшего города Заречного, где проживают 60 тысяч человек, при этом каждый второй работает или учится в областном центре.

Реконструкция Бакунинского моста и подъездных путей осуществлялась в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". На эти цели из консолидированного бюджета направили более 932 миллионов рублей. Для местной казны это огромная сумма, в одиночку муниципалитет не осилил бы.

Как принято, первой по обновленному мосту прошла тяжелая строительная техника, за ними - легковые автомобили. В салоне одного из них не расплескался даже кофе в стакане - таким ровным стал путь, хотя еще недавно здесь были ухабы.

Обустроены пешеходная зона и велосипедная дорожка. Рассматривается возможность организовать здесь реверсивное движение, чтобы разгрузить потоки в центре города. В ближайших планах - сделать новый виадук. Эти планы вполне осуществимы.

Федеральный проект "Мосты и путепроводы" в прошлом году стал частью нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В этом году удалось построить 40 крупных обходов городов и искусственных сооружений. Так, в Брянской области завершены работы первого этапа строительства дороги, соединяющей Брянск-I и Брянск-II, построен мост через реку Снежеть. А в Ульяновской области открыли движение по обновленному мосту через реку Сельдь в поселке Дачный.

"Мы поставили перед собой задачу: все стройки, которые запланировали до 2024 года в рамках нацпроекта, реализовать до конца 2023-го, то есть достичь целей за четыре года вместо оставшихся пяти", - сообщил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.