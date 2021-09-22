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22.09.2021 00:38
Рубрика: Экономика

После двух лет реконструкции в центре Пензы возобновилось движение

Текст: Наталья Саванкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8567)
В Пензе праздник. Свершилось. После двух лет реконструкции по Бакунинскому мосту в центральной части города возобновилось движение.

Он был построен в 60-х годах прошлого века и с тех пор капитально не ремонтировался. В 2018 году мост признали аварийным, фактически его пришлось строить заново, чтобы соединить два берега Суры.

Фото: iStock
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Если перефразировать устойчивое выражение, то без моста как без ног долгое время оставались не только пензенцы, но и жители ближайшего города Заречного, где проживают 60 тысяч человек, при этом каждый второй работает или учится в областном центре.

Реконструкция Бакунинского моста и подъездных путей осуществлялась в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". На эти цели из консолидированного бюджета направили более 932 миллионов рублей. Для местной казны это огромная сумма, в одиночку муниципалитет не осилил бы.

Как принято, первой по обновленному мосту прошла тяжелая строительная техника, за ними - легковые автомобили. В салоне одного из них не расплескался даже кофе в стакане - таким ровным стал путь, хотя еще недавно здесь были ухабы.

Обустроены пешеходная зона и велосипедная дорожка. Рассматривается возможность организовать здесь реверсивное движение, чтобы разгрузить потоки в центре города. В ближайших планах - сделать новый виадук. Эти планы вполне осуществимы.

Федеральный проект "Мосты и путепроводы" в прошлом году стал частью нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В этом году удалось построить 40 крупных обходов городов и искусственных сооружений. Так, в Брянской области завершены работы первого этапа строительства дороги, соединяющей Брянск-I и Брянск-II, построен мост через реку Снежеть. А в Ульяновской области открыли движение по обновленному мосту через реку Сельдь в поселке Дачный.

"Мы поставили перед собой задачу: все стройки, которые запланировали до 2024 года в рамках нацпроекта, реализовать до конца 2023-го, то есть достичь целей за четыре года вместо оставшихся пяти", - сообщил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

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