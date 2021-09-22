Председатель Союза кинематографистов Беларуси - о том, за чем идут в кино дети

Около 80 тысяч школьников и их родителей (такова зрительская статистика) увидят за неделю 59 премьерных лент на проходящем в Самаре XXVI международном фестивале "Кино - детям". Организаторам (Самарское отделение Союза кинематографистов РФ и студия "Волга-фильм") удалось собрать внушительный международный блок - фильмы из Норвегии, Италии, Швеции, Кореи, Армении и Азербайджана. Самую большую программу представила Беларусь: сразу три фильма презентовал известный актер и режиссер, а по совместительству театральный педагог и председатель Союза кинематографистов Беларуси Виктор Васильев. Корреспондент "СОЮЗа" встретилась с ним, чтобы узнать подробности.

Виктор Игоревич, как вы стали ведущим кинофестиваля?

Виктор Васильев: Я давний друг "Кино - детям", поэтому, когда у организаторов возникла необходимость в человеке из киношной среды, чтобы импровизировать "одним дублем", они обратились ко мне. Так и сказали: "Дай нам энергетику, чтобы зажечь зал и поддержать партнеров по сцене". Вроде бы получилось, зажигаю в паре с юными ведущими уже третий год.

Белорусские фильмы на русском языке. Проблема с радетелями мовы не возникает?

Виктор Васильев: Беларусь - многоконфессиональная страна, если делить людей по языку, то добра не будет. Вопрос языка у нас в стране вообще не стоит: по нашей Конституции русский и белорусский равноправны. Что касается кинопроизводства, то сначала фильмы прогоняем на русском, ведь Россия наш главный партнер во всех областях, в том числе и в культуре. Практически все население от мала до велика понимает русский язык. Со временем киноленты дублируются на белорусский язык.

Беларусь за счет господдержки производит три полнометражных детских фильма в год. Насколько я знаю, получить эти средства могут не только белорусы...

Виктор Васильев: Да, при наличии талантливого сценария и соблюдении ряда условий. Скажем, нельзя пропагандировать насилие, извращения и прочую чернуху. Человек из любой страны может подать заявку. Сейчас в Беларуси снимают фильмы кинематографисты из Казахстана и Азербайджана. Только что закончили совместную с Россией работу над детским фильмом "Медведь". Главный герой - мастер спорта, впадает в детство и во сне путешествует по разным государствам. В какой-то момент попадает даже в кремль к Хрущеву. Хрущева играю я.

Хрущев, Горбачев... А Ленина играли?

Виктор Васильев: Эта роль у меня в биографии тоже была. Когда я встретился с великим Евгением Леоновым и он узнал, что Ленина играю, то сказал: "Так бы тебе пасть и порвал". По-доброму так угрожал. Потом, узнав, что мы с его женой оба родом из Свердловска, душевно общался с нами целый вечер.

Вы представляете игровой фильм "Мишень" - история 18-летней детдомовки Лизы, которая хочет найти и убить своего отца, 13 лет назад убившего ее мать. Но, отыскав отца, девушка становится на его защиту...

Виктор Васильев: Через образ Лизы режиссер пытается научить детей нравственному выбору в пользу добра и прощения. Это та ниточка, которая связывает поколения, ведь взрослые реально во многом виноваты перед детьми.

В Беларуси очень тщательно подходят к вопросам госфинансирования фильмов. Новый министр культуры создал совет по кинематографии. Отберем лучшее...

За время вашей работы в кино юный зритель очень изменился. Чем можно сегодня увлечь молодежь?

Виктор Васильев: Никакой конкуренции нет, пусть все поют, рисуют и снимают кино. Но самое главное отличие произведения искусства от самодеятельности, даже в хорошем смысле слова, - это наличие драматургии: сюжет выстроен, актеры подобраны по внешности, характеру и, неизбежно конфликтуя в кадре, гармонично в нем уживаются. Часто ведь бывает даже у отличных профессионалов - в ленте одни звезды, а на выходе - дрянь полная. И опять повторю, что в кино все решают не деньги, а профессионализм и талант. Поэтому в Беларуси очень тщательно подходят к вопросам государственного финансирования фильмов. Новый министр культуры создал совет по кинематографии, в который я тоже вошел, будем очень тщательно отбирать проекты на поддержку, особенно те, что адресованы детям. Конечно, есть в Беларуси и частные студии, например "БелРоскино". Они тоже снимают кино и могут быть более свободными в выборе тем. Кстати, они тоже снимают хорошие фильмы, которые потом показывают и на российском телевидении.

А как поживает белорусский детский кинофестиваль "Листопадик", давно о нем не слышала?

Виктор Васильев: Из-за ковида он два года не проводился, но есть надежда, что уже в этом ноябре мы вновь соберем творцов, работающих для детской аудитории, и волжан тоже пригласим. Пока перспективы хорошие, правительство выделило нам средства на подготовку, а там уже как вирус себя поведет. Нам бы не хотелось уходить полностью в онлайн, хотя такой формат позволяет и здесь, на фестивале "Кино - детям", значительно расширять аудиторию. Но все же главное на фестивале - это живое общение, большой экран и огромная радость от встреч создателей фильмов и зрителей.