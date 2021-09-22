Шесть молодежных лабораторий Евразийского НОЦ получат федеральное гранты

Министерство науки и высшего образования России объявило результаты конкурсного отбора заявок научно-образовательных организаций на создание в 2021 году молодежных лабораторий в организациях-участниках научно-образовательных центров (НОЦ) под руководством молодых перспективных исследователей.

Из Башкортостана на конкурс было подано восемь заявок, из которых шесть прошли отбор. Участники Евразийского НОЦ получат федеральные гранты на создание молодежных лабораторий.

Направления научных исследований молодых ученых связаны с программой деятельности Евразийского НОЦ и стратегией научно-технологического развития регионов и России.

- Молодежные лаборатории - хороший способ вовлечь студентов в науку. Участие в проекте молодых аспирантов и студентов старших курсов стало обязательным условием для создания молодежных лабораторий НОЦ, - прокомментировал событие советник Главы Республики Башкортостан по вопросам науки Руслан Казыханов. - Благодаря очередной поддержке федерального центра у нас появится еще больше инструментов для привлечения в науку молодых талантов, что в конечном счете поспособствует появлению новых разработок и прорывных открытий в регионе.

Руководить новыми лабораториями будут ученые в возрасте до 39 лет, а в составе коллектива не менее 60 процентов составят исследователи, также не старше 39 лет.

По две лаборатории появится в Башкирском государственном университете и Уфимском государственном авиационном техническом университете.

На базе БашГУ будут созданы: "Лаборатория популяционной и медицинской генетики" под руководством Дарьи Прокофьевой и "Лаборатория дизайна новых материалов" под руководством Ильдуса Шарафуллина.

На базе УГАТУ создадут молодежные лаборатории "Сенсорных систем на основе устройств интегральной фотоники" и "Металлы и сплавы при экстремальных воздействиях". Их возглавят Елизавета Грахова и Елена Корзникова соответственно.

Новые молодежные лаборатории НОЦ будут работать и в научных учреждениях республики. В Институте проблем сверхпластичности металлов РАН откроется лаборатория "Физики и механики углеродных наноматериалов" под руководством Юлии Баимовой. В Уфимском федеральном исследовательском центре РАН под руководством Елены Кузьминой будет сформирована лаборатория новых материалов для электрохимической энергетики.

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Создание молодежных лабораторий НОЦ реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты". На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 15 миллионов рублей на одну лабораторию ежегодно.