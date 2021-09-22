СК проверит, как напавший на пермский вуз получил разрешение на ружье

О том, чем занимался председатель Следственного комитета России во время рабочей поездки в Перми, корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

Сначала Александр Бастрыкин вместе со следователями осмотрел место преступления. В университете он пообщался с некоторыми его сотрудниками, в том числе с комендантом одного из корпусов. Эта женщина сразу начала оказывать первую помощь пострадавшим при стрельбе. Руководитель СК поблагодарил ее за неравнодушие, оперативность и слаженность действий.

Потом прошло оперативное совещание, на котором главе СК доложили о ходе расследования и запланированных следственных действиях. На данный момент уже сформирована следственная группа из 50 сотрудников. В ее состав вошли наиболее опытные следователи, криминалисты, а также эксперты Судебно-экспертного центра СК.

Сейчас допрашиваются и опрашиваются свидетели и очевидцы, близкие, друзья, одногруппники подозреваемого и другие учащиеся университета. Цель этой работы - выяснения событий, предшествовавших преступлению, и причин, побудивших студента совершить убийство. Уже прошли обыски, изъяты охотничий билет, документы на оружие и другие материалы, имеющие значение для следствия. Еще следствие проверяет порядок получения студентом разрешения на приобретение охотничьего оружия, изымаются записи с камер видеонаблюдения.

Назначены судебно-медицинские, баллистические, трасологические и другие судебные экспертизы, кроме того, для оценки психического состояния фигуранта ему будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Глава СК дал несколько конкретных указаний по дальнейшему расследованию. Так, следователи изучат порядок обеспечения безопасности в ВУЗе, проверят его на предмет соответствия всем требованиям, установленным действующим законодательством. Председатель СК вручил знак отличия "За службу закону" инспектору 1 взвода 1 роты 1 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Перми Константину Калинину, который обезвредил стрелявшего.

Бастрыкин вместе со своим первым заместителем Эдуардом Кабурнеевым, руководителем управления воспитательной работы СК Сергеем Петровым и другими сотрудниками ведомства возложил цветы у образовавшегося народного мемориала около Пермского университета. Также они навестили пострадавших, которые сейчас проходят лечение в Пермской краевой клинической больнице.

Напомним, следствие по этому делу ведет Главное следственное управление СК России.