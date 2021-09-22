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22.09.2021 06:51
Рубрика: Экономика

Туроператор запустил комплексные туры в Казань за 10 000 рублей

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 217(8568)
Отправиться в путешествие в Татарстан теперь можно всего за 10 тысяч рублей с перелетом, проживанием и даже базовым набором экскурсий.
Столица Татарстана Казань широка и многолика. Фото: Александр Эшкинин Столица Татарстана Казань широка и многолика. Фото: Александр Эшкинин
Столица Татарстана Казань широка и многолика. Фото: Александр Эшкинин

Комплексные туры в республику на основе чартерных рейсов с 13 сентября запустил туроператор TUI.

Фото: iStock
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Стоимость перелета наполовину субсидирует Ростуризм. За счет этого и удалось существенно снизить стоимость путешествия. В минимальный комплексный тур входят две обзорные экскурсии, рассказал "РГ" представитель туроператора.

Другие экскурсии можно приобрести на месте либо отправиться на осмотр достопримечательностей самостоятельно. Расскажем, где стоит побывать и что посмотреть.

Закат на площади у мечети Кул-Шариф

Вечернее небо над Казанью окрашивается в оранжевые, багровые и малиновые цвета. В лучах заходящего солнца легкие минареты и купол мечети Кул-Шариф сияют особенно величественно и даже сказочно.

Минареты мечетей и купола православных храмов, современные высотки и дома с вековой историей. На небольшой пешеходной улице Старо-Татарская слобода путешественника встречают старинные деревянные постройки. В некоторых из них сегодня расположились музеи, здесь же можно отведать национальные яства, выпить чай. А на другой пешеходной улице - Баумана - легко найти сувениры на любой вкус. Немало интересных мест и за пределами Казани. Стоит посетить основанный Иваном Грозным остров-град Свияжск, где сейчас действует музей-заповедник, город Елабугу, где родился живописец Иван Шишкин и жила поэтесса Марина Цветаева, центр производства валенок - поселок Кукмор

Главной мечети Татарстана нет и 20 лет, открыли ее в 2005 году. Но это торжественное строение прекрасно вписалось в окружение из стен и башен Казанского кремля - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, история которого насчитывает более десяти веков.

Мавзолеи времен Золотой Орды на берегах Волги

В 195 километрах от Казани на небольшой возвышенности раскинулся древний город Великий Болгар, основанный в X веке. Считается, что на этом месте находилась первая столица некогда могущественной Золотой Орды.

Великий Болгар, основанный в X веке, - древняя столица Золотой Орды и крупный центр торговли и ремесел. Город стоял на месте Великого шелкового пути. Современный путешественник может прикоснуться к башням и усыпальницам с вековой историей, пройти по местам археологических раскопок, полюбоваться завораживающим видом на Волгу и посетить современную Белую мечеть, которую сравнивают с Тадж-Махалом в Индии. Фото: Александр Эшкинин

В музее под открытым небом путешественник видит древние строения, усыпальницы, места археологических раскопок и современную Белую мечеть, которую сравнивают с Тадж-Махалом в Индии.

Икона Казанской Божией Матери

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Как туриндустрия в РФ перестроилась под спрос на внутренние направления

Одна из главных святынь православных христиан сегодня находится в Крестовоздвиженском храме при Казанском Богородицком монастыре. Обрели икону после пожара, уничтожившего половину Казани, в 1579 году. Считается, что молитва перед ней приносит излечение от болезней, дарует исполнение чистых желаний и помощь кающимся. Перед иконой накануне судьбоносных сражений молились князь Дмитрий Пожарский, царь Петр Первый, полководец Михаил Кутузов.

Дома-конструкторы и беспилотные такси в Иннополисе

Совершенно новый город как центр современных технологий построили всего за несколько лет и открыли в 2015 году. Типовые дома расставлены по улицам, как гигантский конструктор. А беспилотные такси бесплатно отвезут в нужную часть города.

Сувениры на улице Баумана в Казани

Здесь каждый путешественник найдет для себя интересные сувениры. Национальные тюбетейки и тапочки, брелоки, куклы, посуда, и, конечно, местные гастрономические бренды - копченая утка, колбаса из конины, сладкий чак-чак.

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