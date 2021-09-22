Туроператор запустил комплексные туры в Казань за 10 000 рублей

Комплексные туры в республику на основе чартерных рейсов с 13 сентября запустил туроператор TUI.
Стоимость перелета наполовину субсидирует Ростуризм. За счет этого и удалось существенно снизить стоимость путешествия. В минимальный комплексный тур входят две обзорные экскурсии, рассказал "РГ" представитель туроператора.
Другие экскурсии можно приобрести на месте либо отправиться на осмотр достопримечательностей самостоятельно. Расскажем, где стоит побывать и что посмотреть.
Закат на площади у мечети Кул-Шариф
Вечернее небо над Казанью окрашивается в оранжевые, багровые и малиновые цвета. В лучах заходящего солнца легкие минареты и купол мечети Кул-Шариф сияют особенно величественно и даже сказочно.
Главной мечети Татарстана нет и 20 лет, открыли ее в 2005 году. Но это торжественное строение прекрасно вписалось в окружение из стен и башен Казанского кремля - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, история которого насчитывает более десяти веков.
Мавзолеи времен Золотой Орды на берегах Волги
В 195 километрах от Казани на небольшой возвышенности раскинулся древний город Великий Болгар, основанный в X веке. Считается, что на этом месте находилась первая столица некогда могущественной Золотой Орды.
В музее под открытым небом путешественник видит древние строения, усыпальницы, места археологических раскопок и современную Белую мечеть, которую сравнивают с Тадж-Махалом в Индии.
Икона Казанской Божией Матери
Одна из главных святынь православных христиан сегодня находится в Крестовоздвиженском храме при Казанском Богородицком монастыре. Обрели икону после пожара, уничтожившего половину Казани, в 1579 году. Считается, что молитва перед ней приносит излечение от болезней, дарует исполнение чистых желаний и помощь кающимся. Перед иконой накануне судьбоносных сражений молились князь Дмитрий Пожарский, царь Петр Первый, полководец Михаил Кутузов.
Дома-конструкторы и беспилотные такси в Иннополисе
Совершенно новый город как центр современных технологий построили всего за несколько лет и открыли в 2015 году. Типовые дома расставлены по улицам, как гигантский конструктор. А беспилотные такси бесплатно отвезут в нужную часть города.
Сувениры на улице Баумана в Казани
Здесь каждый путешественник найдет для себя интересные сувениры. Национальные тюбетейки и тапочки, брелоки, куклы, посуда, и, конечно, местные гастрономические бренды - копченая утка, колбаса из конины, сладкий чак-чак.