В Чувашии будет создан патриотический центр для молодежи

В Чувашии будет организован патриотический центр "Авангард". Об этом стало известно в ходе встречи главы республики Олега Николаева с председателем общероссийской организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ) Александром Колмаковым.

По словам Николаева, подписание соглашения о сотрудничестве позволит синхронизировать деятельность.

- Патриотическое движение в лице общественно-патриотических организаций растет все больше. Под эгидой минобороны России сейчас мощно развивается патриотический центр "Авангард". Мы уже запустили процесс создания его локаций. Все это несет очень мощный вклад в решение задач комплексного охвата патриотического воспитания школьников и подрастающего поколения, - заявил глава Чувашии.

В следующем году запланирован капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря "Звездный" в Цивильском районе. На его базе и будет создан центр "Авангард", где школьники смогут проходить начальную военную подготовку с возможностью проживания.

Председатель ДОСААФ назвал многолетнее сотрудничество республики с организацией плодотворным и отметил, что создаваемый центр станет новым направлением совместной деятельности.

- Уже наработана методология учебного процесса, программа, и, что самое главное, когда нам доверяют учебный процесс на базе субъекта, мы решаем также задачи создания и привлечения дополнительных рабочих мест", - подчеркнул Колмаков.

Глава Чувашии также добавил, что подрастающее поколение является фундаментальной основой развития сильного, конкурентного государства, а гражданско-патриотическое воспитание - мощным профилактическим методом для формирования личности.

- Такие традиционные составляющие нашего развития в патриотическом воспитании как "ДОСААФ" на сегодняшний день выходят на новый уровень понимания и важности. Я сам ходил в эту школу. Конечно же, это было очень полезно, и самое главное - приводило к тому, что молодые люди не просто плодотворно служили в армии и получали профессию, но и учились двигаться по жизни и противостоять разного рода попыткам влияния. Главное - это твердая психика и любовь к отчизне, - заявил Николаев.

На сегодняшний день в Чувашии функционируют авиационно-спортивный клуб и десять военно-патриотических клубов. ДОСААФ в регионе принимает участие в работе оборонно-спортивных оздоровительных лагерей, профильных смен юнармейцев, организует и проводят пятидневные сборы учащихся 10-11 классов.