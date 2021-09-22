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22.09.2021 22:14
Рубрика: Власть

В ГД внесен законопроект об ответственности за пропаганду нападений на школы

Текст: Айсель Герейханова
Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду в сети среди детей насилия, нападения на учебные заведения и причинение вреда собственному здоровью. Текст документа размещен в базе данных Госдумы. Отметим, что в правительстве эту инициативу не поддержали.
Фото: СК РФ
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"В настоящее время законодательством Российской Федерации не предусмотрена ответственность за размещение в сети "Интернет" материалов, информации, пропагандирующих вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного заведения при отсутствии призыва к совершению терактов (так называемые движения "Schoolshoting", "Колумбайн" и др.), с описанием и оправданием таких деяний либо информации, призывающей к нанесению себе телесных повреждений без суицидальных намерений (движение "Self Harm")", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить статьей 207.3, согласно которой "организация деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан или нанесение вреда собственному здоровью" путем размещения информации деструктивного характера в интернете будет наказываться в том числе штрафом от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет. Если это преступление совершалось группой лиц по предварительному сговору, или же если такие действия повлекли причинение вреда человеку или иные тяжкие последствия, то за это последует уже лишение свободы на срок от двух до шести лет.

"Под информацией, оказывающей деструктивное воздействие на граждан, понимаются любые фото-, видео-, аудиоматериалы, словесное описание, основным содержанием которых является применение насилия в отношении граждан (групп граждан) и (или) призывающих к нанесению вреда собственному здоровью либо о признании таковых действий правильными, нуждающимися в поддержке и подражании", - указывают авторы пояснительной записки.

Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект. В кабмине указывают на то, что описанные деяния "в зависимости от юридически значимых обстоятельств могут быть квалифицированы как подстрекательство к преступлениям насильственного характера" и попадать под уже действующие статьи Уголовного кодекса.

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