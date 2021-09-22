В Нижнем Новгороде разработали ковидный калькулятор

Ученые Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ) совместно с коллегами из Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) и Гентского университета (Бельгия) разработали калькулятор, который позволяет быстро и точно оценивать тяжесть заболевания COVID-19 на ранней стадии.

- Сама жизнь заставила разработать такой метод, - говорит проректор Университета Лобачевского по научной работе Михаил Иванченко. - Один из основных вопросов по лечению COVID-19 - это простой и достоверный прогноз тяжести заболевания для определения тактики лечения. Для здравоохранения важно, чтобы те пациенты, кто болеет в легкой форме, не лежали в госпитале, нагружая учреждения здравоохранения. Мы призвали на помощь методы анализа данных и машинного обучения, которые позволили сузить большое количество лабораторных данных до нескольких простых и интерпретируемых показателей.

По словам проректора, заболевание охватывает многие системы организма, поэтому очень важно выявлять ключевые признаки, определяющие степень тяжести COVID-19. Таких характерных признаков-биомаркеров было отобрано восемь из пятидесяти по результатам просчета данных искусственным интеллектом.

Это такие маркеры, как, например, C-реактивный белок и интерлейкин-6, характеризующие воспаление в организме, фибриноген (связан со свертываемостью крови), глюкоза (общий энергетический баланс организма). Это простые параметры, которые можно измерить в большинстве клинических лабораторий по всему миру.

В исследовании принимали участие 60 мужчин и женщин в возрасте 18-85 лет, лежавшие в госпитале с диагнозом COVID-19, и контрольная группа из 17 здоровых человек, которые контактировали с заболевшими, но имели отрицательный результат ПЦР-теста.

- Метод оформлен в виде калькулятора тяжести COVID-19 и мобильного приложения для Android, доступного на сайте цифровой персонализированной медицины здорового старения ННГУ, - рассказала один из разработчиков, сотрудник Института информационных технологий математики и механики ННГУ Ольга Вершинина. - Врач заносит в калькулятор восемь основных показателей и получает оценку вероятности тяжелого течения заболевания. Значения вероятности менее 50 процентов соответствуют умеренной степени заболевания.

Кстати

Результаты исследования опубликованы в ведущем журнале в области клинической иммунологии - Frontiers in Immunology. Сотрудники ПИМУ отвечали за сбор данных, ННГУ - за анализ данных и разработку математической модели, а Гентского университета - за биологическую интерпретацию результатов.

Врачи клиники ПИМУ проверили работу калькулятора и дали положительные отзывы.