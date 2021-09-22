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22.09.2021 16:11
Рубрика: Культура

В Оренбурге нарисовали 300-метровое граффити с девушкой в пуховом платке

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Фото: Пресс-служба горадминистрации Оренбурга Фото: Пресс-служба горадминистрации Оренбурга
Фото: Пресс-служба горадминистрации Оренбурга

Необычное граффити украсило фасад оренбургской девятиэтажки на улице Ленинской, 65: вместо рекламных баннеров здесь появилось изображение девушки в пуховом платке, который по праву считается одним из символов региона. Площадь работы - около 300 квадратных метров.

Фото: instagram.com/spektr.space
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Как сообщила пресс-служба горадминистрации, с инициативой преобразить неприглядный фасад здания выступили сами жильцы. Три года назад, когда встал вопрос о капремонте, собственники квартир решили не только укрепить стены, но и украсить их.

- Раньше на фасаде дома висели множество рекламных баннеров, это было не совсем красиво, - рассказал председатель совета дома Алексей Бреус. - Мы уверены, что это красочное изображение станет приятным подарком не только для жителей нашего дома, но и для всех оренбуржцев.

Автором произведения стал известный стрит-арт художник из Казани Рустам Кубик. Для создания работы с помощью валиков и кистей ушло более 70 литров фасадной краски.

- Эскиз будущего граффити был разработан при содействии с главным художником Оренбурга Наталией Бровко и жителями дома по улице Ленинской, - поделился художник. - Изучив техническое задание, я решил изобразить девушку в пуховом платке - символе оренбургского края - на фоне зимнего пейзажа.

Фото: Ирина Трофимова
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Контур был размечен в ночь на воскресенье. А в среду на стене уже красовался мурал, выполненный в пастельных тонах.

Проект обошелся в 450 тысяч рублей. Часть этих средств - 50 тысяч рублей - жильцы собрали сами. Кроме того, грант в размере 200 тысяч рублей был выделен после участия в конкурсе общественных проектов партией "Единой России". Такую же сумму предоставил и оренбургский филиал "Уфанет".

По словам Алексея Бреуса, теперь жители дома планируют принять участие во всероссийском конкурсе, чтобы получить грант для полноценной росписи фасада.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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