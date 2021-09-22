В Перми подведены итоги Единого дня голосования

В Краевой избирательной комиссии Прикамья утверждены результаты выборов депутатов Государственной думы Российской Федерации по четырем одномандатным округами.

В 58 округе при явке 38,57 процентов победителем признан Игорь Шубин ("Единая Россия") с результатом 29,99 процентов голосов избирателей.

В 59 округе при явке 36,92 процента победителем признан Роман Водянов ("Единая Россия"). Он набрал 30,51 процента голосов.

В 60 округе (явка - 37,47 процента) победителем признан Дмитрий Скриванов ("Единая Россия") с результатом 30,15 процента голосов.

В 61 округе при явке 40,56 процента победителем признана Ирина Ивенских ("Единая Россия") с результатом 25,17 процента голосов.

По единому краевому округу результаты голосования выглядят так: "Единая Россия" набрала 259942 голосов избирателей (33,56 процента), КПРФ получила 176211 голосов избирателей (22,75 процента), "Справедливая Россия - за правду" - 83546 голосов избирателей (10,79 процента), ЛДПР - 76329 голосов избирателей (9,85 процента), "Новые люди" - 66889 голосов избирателей (8,64 процента).

К распределению депутатских мандатов Законодательного собрания Пермского края допущены единые списки кандидатов следующих избирательных объединений: "Единая Россия" - 33,05 процента, КПРФ - 22,74, "Справедливая Россия - за правду" 11,31, ЛДПР - 9,64, "Новые люди" - 8,4 процента.

Мандаты депутатов ЗС Пермского края получат 13 представителей политической партии "Единая Россия", девять - КПРФ, по три - ЛДПР и "Справедливая Россия", два - "Новые люди".

Избирательная комиссия в ближайшее время направит в политические партии извещения, согласно которым депутаты должны снять с себя полномочия, не совместимые с депутатской деятельностью в течение пяти дней.

На выборах в Пермскую городскую думу избиратели голосовали по партийным спискам и одномандатным округам. "Единая Россия" набрала 29,39 процента голосов и получит шесть мест. КПРФ (19,62 процента) - четыре. "Справедливая Россия" (11,77) два, "Новые люди" (11,57) и ЛДПР (8,24 процента) - по одному мандату. Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Это "Коммунисты России" (4,53), "Партия пенсионеров" (4,25), "Яблоко" (3,02), "Зеленая альтернатива" (1,8) и "Родина" (0,94).

Полный список победивших на выборах депутатов Пермской городской думы можно посмотреть по ссылке.