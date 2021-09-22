В Перми состоялся фестиваль "Фанфары Прикамья"

В Перми прошел фестиваль военных и духовых оркестров "Фанфары Прикамья", в выходные собиравший пермяков и гостей города на яркие, феерические концерты.

Открылся фестиваль большим гала-концертом всех творческих коллективов, участвующих в шоу. Первым по сложившейся традиции стало выступление сводного оркестра. Музыканты из разных городов страны под управлением художественного руководителя Пермского губернского оркестра полковника Евгения Тверетинова открыли череду концертов. По словам директора Пермского губернского оркестра Екатерины Оскаровой, дан символический старт празднованию 300-летнего юбилея города.

На новом месте

В этом году фестиваль проходит на новой площадке: первые два дня оркестры выступали в социо-культурном городском пространстве Завода Шпагина. Заключительное дефиле, как обычно, состоялось на манеже спортивного комплекса имени Сухарева.

- Конечно, духовая музыка, музыка военных оркестров - это, в первую очередь, ритмы городских улиц и площадей, - говорит идейный вдохновитель и главный организатор фестиваля Евгений Тверетинов. - Но на этот раз мы решили поберечь зрителей и музыкантов, воспользовались гостеприимством Завода Шпагина. И надо сказать, что лучшего помещения для таких концертных программ, как наша, трудно найти. Все дирижеры отмечают необычность места. Потому что в других городах условия для выступлений гораздо скромнее, чем в Перми.

До этого давать концерт в бывших производственных цехах доводилось далеко не каждому коллективу. Еще до официального открытия участники и гости успели провести здесь репетиции и остались довольны возможностями залов.

- Конечно, здесь не приходится говорить о какой-то особым способом устроенной акустике, - говорит художественный руководитель екатеринбургского оркестра "Уралбэнд", полковник Александр Павлов. - Но помещение интересное, атмосферное, и мы играли в нем весело и с удовольствием. Ведь все зависит от мастерства музыкантов и работы звукооператоров.

"Уралбенд", известный также под названием "танцующий оркестр", представил пермским зрителям, наверное, все виды рока: классический и джаз, испанский и латинский, хард-рок, хэви-металл и другие. Не обошлось и без яркого танцевального шоу, которое вызвало полный восторг аудитории.

Только для Перми

Каждый коллектив уходил со сцены под бурные аплодисменты. Да и как по-другому, если в программах гостей и пермских исполнителей были собраны их лучшие концертные номера - от бравурных маршей до лирических композиций. В сопровождении духовых оркестров исполнялись военные песни и романсы, новые популярные песни и композиции прошлых лет.

Как отметил Евгений Тверетинов, все участники пермского фестиваля подготовили особую программу, выразив в ней личное отношение к фестивалю.

Зрители высоко оценили творчество коллективов, работающих в разных стилях: оркестров из Асбеста, Нижнего Новгорода, Белгорода, Екатеринбурга и, конечно Перми. На сцене блистали и маленькие звездочки - духовой оркестр кадетской роты имени капитана Татищева, детский эстрадный духовой оркестр "Джазовый квартал", образцовый детский коллектив "Центр духовой музыки". И конечно, любимчики местной публики - Пермский губернский оркестр и Военный оркестр Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации.

- Мне кажется, что фестиваль военных и духовых оркестров, это интересное событие для города, которое вносит разнообразие в культурную программу, - говорит пермячка Светлана Шилова. - Здорово, что у каждого коллектива, который выступает на сцене, есть своя "фишка". По крайней мере, сегодня каждый слушатель нашел для себя что-то интересное и приносящее удовольствие.

С международной перспективой

В этом году фестиваль получил новый статус - из краевого стал общероссийским. Организаторы уверены, что к 300-летнему юбилею Перми мероприятие станет международным. Впрочем, фестиваль давно бы уже получил этот статус, если бы не пандемия, ограничивающая свободу передвижения между странами и регионами.

Уверенность в больших международных перспективах подкреплена тем, что уже нынче в Пермь приехал музыкант-волынщик из Дюссельдорфа (Германия). Дэвид Джонстон - создатель и руководитель оркестра Международного кельтского оркестра волынок и барабанов.

- С маэстро Евгением Тверетиновым мы познакомились еще лет 10 назад на фестивале в Германии, и с тех пор находимся в постоянном контакте, - сказал Дэвид Джонстон. - А недавно встретили его в Москве на фестивале "Спасская башня", где договорились, что наш оркестр обязательно должен выступить в Перми. Но коронавирус пока не дает нам такой возможности, поэтому сегодня я здесь один. Однако, не теряю надежды, что через два года, на 300-летнем юбилее вашего города мы выступим уже полным коллективом.

Волынщик Дэвид Джонстон привез в Пермь особую программу, специально подобранную для фестиваля. В нее вошли произведения шотландской, ирландской и российской музыки. Центральным номером стал, конечно, микс фламенко с кельтским танцем. По словам Дэвида, такого не было еще никогда, и Пермь стала местом мировой премьеры этого танца.

Заключительный день фестиваля прошел в Манеже спортивного комплекса имени Сухарева. Снова звучали марши, вальсы, песни, современные композиции. Для марширующих оркестров была подготовлена специальная программа под названием "Танцующая планета". Тут музыканты получили возможность выразиться не только в музыке, но и в движении.

И зрители, и организаторы остались довольны фестивалем. "Фанфары Прикамья- 2021" завершились. Осталось ждать и готовиться к следующему празднику.