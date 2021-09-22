В Саратове будут судить следователя за осуждение невиновного

В суд передано дело в отношении бывшего следователя отдела полиции N 4 Саратова Тахира Гюльахмедова. Полицейский обвиняется в том, что привлек к уголовной ответственности невиновного человека, чьим именем назвался настоящий преступник. Этот невиновный успел отсидеть за решеткой полгода, прежде чем дело было пересмотрено.

Саратовский "Лжедмитрий"

Дмитрия Рубинштейна задержали в марте прошлого года, когда он пришел по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию. Мужчина специально приехал в Саратов из Москвы, где работал установщиком пластиковых окон. Ничего не понимавшему человеку сообщили, что суд изменил ему условное наказание за хранение наркотиков на реальный срок, потому что он не отмечался и без разрешения оставил место жительства. Объяснения Рубинштейна, что он впервые слышит о суде и преступлении, никого не интересовали. Молодого человека, которого дома ждали жена и маленький сын, отправили в колонию.

Пытаясь осмыслить весь этот кошмар, саратовец вспомнил, что по просьбе приемной матери давал ей свои документы. Дмитрий - сирота, воспитывался в приемной семье, и его бывшая опекунша предлагала помочь в получении полагающегося жилья от государства. В то же время родной сын этой женщины Александр Студентов ранее уже был судим по "наркотической" статье. Как выяснилось, догадка оказалась правильной: его документами действительно воспользовался другой человек. Сводный брат при очередном задержании назвался Дмитрием Рубинштейном. А когда позже "Лжедмитрий" представил чужие документы, ни следователь, ни судья не заметили, что на фотографии другой человек. Ленинский районный суд Саратова умудрился осудить одного человека по документам другого. По заявлению Дмитрия полиция начала проверку, опросила его сводного брата, который сознался в обмане. Тем не менее освобождать Дмитрия не спешили.

Обрести свободу помогла смена адвоката и громкая огласка этой истории. Новый защитник Анатолий Торкунов на сайте саратовского информагентства "Взгляд-инфо" опубликовал видеообращение к руководству СК РФ, где рассказал об этой вопиющей ситуации.

Лишь после этого областной суд отменил решение Волжского суда, который отправил Дмитрия за решетку, и его выпустили из колонии. А двумя неделями спустя в Ленинском районном суде заново рассмотрели уголовное дело и окончательно признали Дмитрия Рубинштейна невиновным. Но ответа на вопрос, как следствие и суд могли допустить такую ошибку - привлечь к уголовной ответственности и отправить в места лишения свободы одного человека вместо другого, по-прежнему не было.

- Когда я работал в милиции, у нас была похожая история: задержанный представился чужим именем, но опытный следователь раскрыл обман. Теперь возможностей для установления личности еще больше, есть система "Папилон", которая позволяет сделать это по отпечаткам пальцев, - рассказывал тогда "Российской газете-Неделя" адвокат Анатолий Торкунов.

Вскоре после реабилитации невиновного состоялся суд над настоящим преступником. Александр Студентов уже под своим собственным именем получил приговор и отправился в места лишения свободы. А вот времени на то, чтобы привлечь к ответственности людей в погонах, понадобилось гораздо больше.

Не вижу, не слышу, не скажу

После резонанса вокруг истории Дмитрия Рубинштейна глава следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что берет ход расследования дела о допущенных правоохранителями злоупотреблениях под личный контроль.

Расследованием незаконного хранения наркотиков занимались несколько полицейских следователей. Однако сотрудники управления СК РФ по Саратовской области привлекли к уголовной ответственности только одного из них - майора юстиции Тахира Гюльахмедова. Как объясняют в СУ СК, роль именно этого человека в незаконном привлечении к уголовной ответственности оказалась определяющей. Он проводил основное расследование, допрашивал Студентова.

Помимо незаконного привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного человека следствие обвинило Гюльахмедова еще и в фальсификации материалов уголовного дела.

На первом допросе, который проводил другой следователь, Саша Студентов хотя и назвался именем своего приемного брата, в остальном рассказывал о самом себе. Например, отвечая на вопрос о семейном положении, сказал, что не женат и у него нет детей. На последующих допросах он это упущение исправил и, уже подстраиваясь под личность своего брата, говорил про жену и ребенка. Как ни парадоксально, в этом ему помог следователь Гюльахмедов: он, по версии предварительного следствия, подделал протокол первого допроса, который составляла его коллега, убрал разночтения, которые могли бы разоблачить обман Студентова.

Мало того. В отделе полиции один из сотрудников, лично знавший Студентова, услышал, как тот представляется именем другого человека. Этот полицейский, который был с детства знаком и со Студентовым, и с Рубинштейном, тут же подошел к следователю Гюльахмедову и раскрыл ему обман. Следователь его выслушал, но... никак не отреагировал на полученную информацию.

Чем же было вызвано такое поведение Тахира Гюльахмедова? Сам своей вины он не признает и отказался от дачи показаний еще на предварительном следствии.

- Можем только сказать, что причина не в корыстных мотивах, - заявили в областном управлении СК.

Как считает адвокат Анатолий Торкунов, могло быть так, что следователь стремился угодить начальству, хотел быстрее закончить в общем-то, если бы не обман Студентова, рядовое и рутинное для полицейских дело.

Вскоре после "успешного" завершения дела Рубинштейна следователь уволился из саратовской полиции и даже уехал из города. При этом пошел на повышение, стал начальником отделения следственного отдела полиции в Магадане.

Один за всех?

А как же остальные "участники" дела Рубинштейна, например, судья Ленинского суда Оксана Кулумбекова, которая осудила одного человека под именем другого, или сотрудники прокуратуры, подписавшие обвинительное заключение и поддерживавшие обвинение в суде?

В областном управлении СК считают, что оснований для привлечения к уголовной ответственности кого-то еще нет.

- В ходе расследования действия всех должностных лиц проверялись, - коротко сообщили в пресс-службе ведомства.

Примечательно, что кандидатура судьи Кулумбековой дважды этим летом - в июле и августе - выдвигалась для повышения ее классного чина. Однако после обращения адвоката Торкунова в квалификационную коллегию облсуда ее снимали с рассмотрения.

Между тем, как считает Анатолий Торкунов, все случившееся мало повлияло на причастных к делу Рубинштейна сотрудников правоохранительных органов. Как рассказал защитник, после оправдания судом Дмитрия Рубинштейна им необходимо было получить постановление о прекращении уголовного дела. Сначала адвокату, по его словам, долго отказывали в отделе полиции под разными предлогами. А когда он наконец приехал забирать постановление, оказалось, что его выдачу оформили задним числом. Только после обещания защитника немедленно обратиться в УСБ и прокуратуру полицейские отдали документ с правильной датой.

Сын пошел без отца

Когда Дмитрия взяли под стражу, его сыну было восемь месяцев. Пока Рубинштейн сидел в колонии, его сын научился ходить.

- В тот момент самым сложным было знать, что без моей поддержки осталась семья. Жена в тот момент не работала, потому что была в декрете, - делится бывший осужденный.

По словам Дмитрия, в то же время, оказавшись в колонии, он понял, что это повод задуматься о своей будущей жизни, старался читать книги и как-то развиваться, чтобы дни не проходили бесцельно.

С приемной матерью Дмитрий сейчас не общается. Во время съемок передачи на телевидении, в которой они оба участвовали после того, как Рубинштейна освободили, женщина обвинила молодого человека чуть ли не в предательстве. По ее мнению, он должен был якобы молча отсидеть срок за ее сына.

С прежнего места работы Дмитрию пришлось уйти. Сейчас он продолжает добиваться выплаты компенсации в связи со своей реабилитацией. Вчера областной суд должен был рассмотреть апелляционную жалобу. А еще он пробует сделать первые шаги на новом для себя пути. После того как история Дмитрия получила громадный резонанс, ему много приходилось общаться с журналистами, в том числе и со съемочными группами, и от новых знакомых поступило предложение сняться в небольшой роли на телевидении. Сейчас Дмитрий участвует в съемках и пытается понять, может ли это в будущем стать его новой профессией.