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22.09.2021 13:12
Рубрика: Общество

В Саратовской области посадят 300 тысяч деревьев по нацпроекту

В Саратовской области в ходе акции "Сохраним лес", которая реализуется по национальному проекту "Экология", посадили молодые деревья в Новобурасском лесопитомнике. В высадке саженцев приняли участие студенты саратовских вузов, представители молодежных организаций, работники предприятий лесного хозяйства. Лесники и добровольцы за день посадили более двух тысяч саженцев сосны, дуба и рябины.
Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области
Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

Начальник Департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский, который принял участие в высадке новых деревьев, отметил, что в регионе успешно справляются с восстановлением лесов. Руководитель департамента также предложил, чтобы Новобурасский лесной питомник обеспечивал посадочным материалом не только Саратовскую область, но и другие регионы страны.

Фото: пресс-служба министерства культуры Саратовской области
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-Результат наших сегодняшних посадок мы сможем оценить уже на следующий год, - отметил Александр Орнатский.

Часть саженцев, посаженных во время акции, была с закрытой корневой системой. Эта методика способствует высокой приживаемости деревьев. Для Саратовской области, с ее засушливыми климатом, такие лесопосадки особенно могут быть востребованы. Именно поэтому к выращиванию саженцев по такой технологии в этом году приступили в регионе в Макаровском и Красноармейском лесничествах.

Всего в Саратовской области по акции "Сохраним лес" планируется высадить более 300 тысяч сеянцев и саженцев. Ежегодно это акция проводится при поддержке общественности, Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Рослесхоза.

Одна из задач в этом году, помимо разведения лесов и привлечения внимания российского общества к проблеме сохранения наших лесных богатств, еще и возмещение ущерба от лесных пожаров.

-Каждый год в Саратовской области проводится лесовосстановление и лесоразведение на площади более тысячи гектар, - рассказал министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Фото: пресс-служба министерства образования Саратовской области
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Как объяснил министр, эффективной такая работа считается, когда площадь новых лесных насаждений не меньше площади вырубленных или погибших лесов. В Саратовской области этот показатель постоянно превышается. Например, в прошлом году площадь новых лесопосадок составила 244 процента от размеров утраченных зеленых массивов, а в этом году по предварительным прогнозам она будет еще выше.

В акции "Сохраним лес" могут принять участие все желающие. Для этого необходимо зайти на сайт сохранимлес.рф. На специальной карте обозначено время и место проведения всех предстоящих посадок леса. По указанному там телефону можно связаться с организатором. Лопаты и другой необходимый инвентарь для работы добровольцам предоставляют на месте.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Башкортостан ПФО Пермский край ПФО Кировская область ПФО Марий Эл Саратовская область - лидер

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