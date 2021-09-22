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22.09.2021 10:43
Рубрика: Общество

В Удмуртии составили интерактивный атлас исчезнувших деревень

Текст: Оксана Ильина
Российская газета - Неделя - Приволжье № 217(8568)
Сотрудники института естественных наук Удмуртского государственного университета (УдГУ) выиграли грант Русского географического общества и собрали уникальные сведения о почти двух тысячах забытых поселений республики и людях, которые там жили.
Жители несуществующей деревни "Найденыш" 1981 год. Фото: Атлас исчезнувших деревень Жители несуществующей деревни "Найденыш" 1981 год. Фото: Атлас исчезнувших деревень
Жители несуществующей деревни "Найденыш" 1981 год. Фото: Атлас исчезнувших деревень

Атлас исчезнувших деревень - не просто собрание географических карт с указанием координат и названий существовавших когда-то населенных пунктов. За каждой точкой и именем - истории жителей, их родных, друзей, соседей. Например, о деревне Найденыш Малопургинского района рассказывает бывший библиотекарь, директор краеведческого музея, а теперь пенсионерка Алевтина Данилова:

- Основали Найденыш в 1878 году, а название дали первые поселенцы, которые долго искали подходящее место и, наконец, нашли его рядом с речкой. Деревня была очень приличной даже по сегодняшним меркам. В 1920 году здесь проживали 389 человек, работали колхоз "Друг труда", школа и больница. В 1981 году умер последний житель Найденыша Василий Бабурин. Сегодня от поселения остался только обелиск и черно-белый снимок неизвестного автора.

Фото: Мария Волкова/РГ
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Таких историй в атласе 1863. В алфавитном порядке названия населенных пунктов, которые могли бы существовать и сегодня, но остались только в архивах. Деревня Аверино Ярского района, Яски Балезинского, выселок Красная соха Киясовского, Данвайдор Можгинского. В списке и деревня Кучей Сюмсинского района. Именно здесь родился Герой Советского Союза летчик-истребитель Василий Меркушев. Во время войны он совершил 418 боевых вылетов, провел более 100 воздушных боев и лично уничтожил 29 самолетов противника. Поселение сняли с учета в 1982 году.

У авторов проекта не было задачи анализировать причины, по которым исчезали деревни. Право делать выводы предоставили читателям. Для них в атласе собрали иллюстрации, фотографии, данные аэрофотосъемки прошлого века, современные карты и видеозаписи.

Сегодня атлас доступен для всех, и он продолжает пополняться новыми данными. За столетие в Удмуртии исчезли более двух тысяч населенных пунктов, и о многих из них сведений все еще нет.

"Мы должны сохранить в памяти все исчезнувшие деревни, где жили и трудились сотни тысяч тружеников села, в годы войны многие ушли на фронт и не вернулись в родные дома, - говорится на официальном сайте проекта. - Если это сделать не сейчас, потом будет поздно. Сегодня зачастую, память о многих деревнях хранят только одинокие черемухи, когда-то заглядывавшие в окна, кусты смородины, заросшие крапивой, кое-где оставшиеся фундаменты домов да еще старики, жившие когда-то в этих деревнях".

Комментарий

Иван Рысин, профессор УдГУ, доктор географических наук:

- Архив собрали всего за два года. Наши сотрудники объехали с экспедициями всю республику, буквально прошагали тысячи километров, чтобы отыскать, казалось бы, потерянные навсегда сведения. И без помощи местных жителей, краеведов, школьников, студентов ничего бы не получилось. Например, в Кезском районе для нас собрали информацию о двух сотнях исчезнувших деревень. Для людей важно знать, откуда они родом, а многим даже физически необходимо возвращаться к своим корням.

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