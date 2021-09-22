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22.09.2021 07:43
Рубрика: Культура

В Уфе прошел предпремьерный показ фильма "Семья года"

Текст: Альфред Аглетдинов
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 217(8568)
Завтра в 250 российских кинотеатрах стартует премьера комедии "Семья года", которую снял башкирский режиссер Айнур Аскаров.
Актеры с волнением ждали реакции первых зрителей. Фото: Альфред Аглетдинов Актеры с волнением ждали реакции первых зрителей. Фото: Альфред Аглетдинов
Актеры с волнением ждали реакции первых зрителей. Фото: Альфред Аглетдинов

Изначально новый фильм задумывался как продолжение его последней работы - нашумевшей ленты "Из Уфы с любовью". Но режиссер решил снять совершенно новый фильм, так называемый роуд-муви (фильм-путешествие), прикупив для этих целей "РАФик" (РАФ-2203 "Латвия") в Кургане за 55 тысяч рублей. Молодой режиссер полагал, что останется вложить еще 50 тысяч рублей - и микроавтобус встанет на колеса. Ан нет, прибывший в Башкирию не своим ходом автомобиль даже после ремонта, на который ушло 200 тысяч рублей, не желал двигаться. Пришлось повозиться, прежде чем ржавое "корыто" наконец-то поехало по дорогам осеннего Зауралья вместе с командой маленьких и больших артистов.

Фото: Предоставлено пресс-службой Кинотавра
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Главная роль писалась специально для актера Башкирского драматического театра народного артиста Республики Башкортостан Алмаса Амирова, с которым Айнур Аскаров уже работал.

В "Семье года" рассказывается о большом семействе Рахматуллиных, увязшем в долгах благодаря своему непутевому и безработному папаше по имени Алмаз. Судебные приставы грозятся со дня на день переселить семью в социальное жилье, а дом выставить на продажу.

Но тут Алмазу после неудавшегося и комично обыгранного самоубийства на глаза попадается объявление о конкурсе "Семья года" с баснословным призом в пять миллионов рублей. Собравшись с духом, семья Рахматуллиных отправляется на желтом "РАФике" в путь-дорогу из Абзелиловского района в Уфу, добираясь до столицы республики с приключениями. Куда уж без них!

Золотая осень длится в Башкирии всего десять дней. Так что работать приходилось едва ли не круглосуточно, а актеры за все 35 съемочных дней, растянутых на целый год, едва не стали настоящей семьей. Дети общались с взрослыми вне площадки, забывая их имена: "пап, мам", что, собственно, и требовалось режиссеру, сплачивающему чужих друг другу и разных по характеру и темпераменту людей в одну семью. Роль приемного сына-афробашкира Булата прекрасно сыграл Габриэль Адесокан из Москвы.

По словам Айнура Аскарова, комедия - самый сложный жанр, где нельзя подстраховаться спецсредствами, монтажом или графикой, как в драме или боевике. В ней всегда идешь по тонкой грани. Одна неточная реплика, не тот взгляд актера и еще десятки мелочей - и нет комедии. Критерий здесь один: смешно или не смешно.

Фото: предоставлено Kion
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Судя по зрительской реакции в двух залах кинотеатра "Родина", где проходил предпремьерный показ, режиссеру удалось воплотить свой замысел в полной мере, превратив социальную трагедию в настоящую комедию со счастливым концом. Публика то взрывалась смехом, то замолкала, сочувствуя семье Рахматуллиных, попавшей в такую сложную и до боли ныне знакомую ситуацию.

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Фильм "Семья года" режиссер Айнур Аскаров создал со своей проверенной командой. Сценарист - Айдар Акманов, оператор-постановщик - Вячеслав Ложковой, художник-постановщик - Айгуль Байрамгулова. "Семья года" снята "Аскарфильмом" и киностудией "Башкортостан" им. А. Абдразакова.

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