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22.09.2021 06:53
Рубрика: Происшествия

Бывшего вице-мэра Томска приговорили к 4 годам колонии за взятки

Текст: Никита Зайков (Томск)

Суд вынес приговор бывшему заместителю мэра Томска по безопасности и общим вопросам, которого обвиняли в получении взяток. Как рассказали в Следственном управлении СКР по Томской области, экс-чиновника приговорили к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере семи миллионов рублей.

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Бывший вице-мэр стал фигурантом двух уголовных дел: о получении взятки стройматериалами в крупном размере и взятки в виде оказания услуг на особо крупную сумму. Его задержали в июле 2020 года на основании материалов, собранных областным управлением ФСБ. Через несколько дней после ареста обвиняемый написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Следователи установили, что в период с 2016 по 2020 года чиновник, работая в городской администрации, лично получил взятки от двух граждан. В одном случае речь шла о стройматериалах, а в другом о выполнении работ по строительству дома и придомовых построек в Томском районе Томской области. За это заммэра обещал общее покровительство по службе и помощь со стороны коллег.

Общая сумма взяток оценивается в 3,5 миллиона рублей. Приговор в законную силу еще не вступил, у подсудимого есть возможность обжаловать его.

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