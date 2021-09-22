Климатолог Инна Латышева: Высока вероятность контрастной зимы

Климатолог Инна Латышева проанализировала погодные условия прошедшего лета. Ученый определила их как контрастные и рассказала, чего нам стоит ожидать от зимы.

Инна Латышева руководит базовой кафедрой Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН - кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского госуниверситета.

Происки Монгольского антициклона

Инна Валентиновна, вслед за контрастным летом стоит ли нам ожидать контрастною зиму? И какой она вообще может быть, эта контрастная зима?

Инна Латышева: Вслед за контрастным летом в современных климатических условиях высока вероятность и контрастной зимы. Она определяется не только частой сменой волн тепла или холода, но и усилением их интенсивности и продолжительности в отдельных регионах, преимущественно удаленных от смягчающего воздействия океанов.

Ярким примером может служить территория Иркутской области, где в условиях потепления климата остается охлаждающее влияние материка и зимнего центра действия атмосферы - Монгольского (Азиатского) антициклона. В зависимости от динамики последнего, зимние месяцы могут быть аномально теплыми или аномально холодными.

Например, зима 2020-го года на севере региона была рекордно теплой: в отдельные дни воздух прогревался до минус 4°С. А вот январь 2021 года здесь был аномально холодным с понижением температур до минус 46°С и ниже. Более того, часто, когда на севере Иркутской области зимы холодные, на юге они теплее климатической нормы и наоборот.

Лето на контрасте

В своем исследовании погодных условий в Сибири прошедшим летом вы отметили, что на севере Иркутской области оно было аномально теплым, а на юге - в пределах климатической нормы. В чем причина такого контраста температур?

Инна Латышева: Причина в условиях, которые сложились в Европейской части России и в Северном полушарии. На большей части этой территории лето 2021 года было аномально теплым. В июне очень жарко было в Европейской части России, на Дальнем Востоке и в Якутии. В июле эта тенденция сохранилась, причем в Якутии и на Дальнем Востоке были зафиксированы тепловые рекорды.

Август стал самым жарким в истории метеорологических наблюдений в России, превысив прежнее достижение 2016 года. Но между аномально теплыми зонами сформировался очаг холода, вызвавший июньские заморозки в южных и центральных районах Приангарья. Тогда температура опускалась до -2…-4°С. При этом на севере области средние температуры в июне были выше климатической нормы на 1 - 2°С.

В июле-августе на юге Иркутской области температуры и суммы осадков были близкими к климатической норме, на севере же было рекордно тепло и сухо.

По прогнозам, прошедшим летом не ожидалось аномальной жары, следовательно, и больших лесных пожаров. Однако все оказалось не так. Почему?

Инна Латышева: Напомню, что прогнозы носят вероятностный характер. А когда так называемые "климатические качели" все больше раскачиваются, прогнозировать изменения климата даже на короткие интервалы становится все сложнее.

Десять дней - это предел

Каким же прогнозам (на какой срок) сегодня можно доверять?

Инна Латышева: В условиях большой нестационарности атмосферы Земли и ее турбулентной природы объективно существует предел предсказуемости погодных условий, который составляет 7-10 дней.

Он приблизительно равен средней продолжительности жизненного цикла атмосферных вихрей - циклонов и антициклонов, которые определяют изменение погодных характеристик.

Что касается прогнозов на месяц и более, то, конечно, это вероятностные прогнозы. Их успешность будет возрастать по мере усовершенствования численных моделей и более глубокого понимания сложной физики самой атмосферы.

Что необходимо сделать в новых, "контрастных", условиях, чтобы увеличить точность прогнозов. Техническое оснащение? Изменить методики?

Инна Латышева: На мой взгляд, следует уделять больше внимания локальным формам проявления крупномасштабных процессов с учетом крайне неоднородного рельефа отдельных регионов России. А также использовать возможности геоинформационных систем.

Что касается наблюдений, то без развития аэрологической сети, особенно в азиатской части России, без зондирования атмосферы и внедрения радиолокационных станций не может идти и речи о высокой точности прогнозирования погоды.

Возможно, следует учесть опыт второй половины XX века, когда активно разрабатывали физико-статистические методы прогнозов погоды, основанные на многолетних наблюдениях. И, конечно, нужны квалифицированные специалисты. Без привлечения грамотных кадров не стоит надеяться ни на точные прогнозы погоды, ни на развитие метеорологии в целом.

Где лето было аномальным

Инна Латышева перечислила климатические рекорды этого лета, которые обратили на себя внимание ученых:

- Очень жаркое лето было в Китае, на севере Африки, юго-западе США. Высокие температуры на фоне дефицита осадков обернулись крупными лесными пожарами на средиземноморском побережье Турции, юго-западе США, в Якутии и Челябинской области.

А при возникновении циклонов рекордное тепло сопровождалось рекордными же осадками на юге России и Дальнего Востока. Сильные наводнения отмечены в Крыму и в Германии, где, наряду с атмосферным фактором в усилении осадков большую роль сыграл неоднородный рельеф.

Сильные ливни отмечались этим летом и в Иркутской области. Но в основном - на фоне развития локальных облаков. Они образовавшихся в результате конденсации водяного пара в поднимающемся и охлаждающемся воздухе. Их можно отследить по спутниковым данным.