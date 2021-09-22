Почему врачи из других регионов переезжают в Кузбасс

Новости

Госдума обратилась в Генпрокуратуру по поводу кибератак на систему ДЭГ 10:43
В Перми начались выплаты пострадавшим при стрельбе в университете 10:42
Рост числа несчастных случаев фиксируют на Московской железной дороге 10:35
Роналду признан самым высокооплачиваемым футболистом мира 10:30
Умер актер из "Секса в большом городе" и "Друзей" Уилли Гарсон 10:23
Открылись 13 новых авиамаршрутов из Хабаровского края 10:20
Упрощенный порядок назначения инвалидности продлен до марта 2022 года 10:09
Физики намерены разобраться в причинах смерти Ивана Грозного 09:59
Евросоюз запустил выставку в РФ об успехах приграничного сотрудничества 09:42
В Ташкенте самолет совершил вынужденную посадку из-за смерти пассажирки 09:26
В России начались испытания нового ручного пулемета 09:26
В Роспотребнадзоре оценили опасность мутации "дельта"-штамма COVID-19 09:25
Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу 09:19
ФАС предложила упростить рефинансирование ипотеки в России 09:16
Литва замотает колючей проволокой забор на границе с Беларусью 09:08
Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году 09:05
Главврач пермской больницы рассказал о спасении пострадавших при стрельбе 09:05
В Китае сообщили о новом очаге распространения COVID-19 08:57
Названы самые дождливые города России 08:47
В Москве подросток убил родителей 08:42
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек 08:38
Капризов продлил контракт с "Миннесотой" на 45 млн долларов 08:13
В среду в Москве воздух прогреется до плюс семи 07:54
В России началось создание автомата с искусственным интеллектом 07:34
Котяков: Индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9% 07:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
За что не должны платить родители в школе
За что не должны платить родители в школе
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
22.09.2021 10:07
Рубрика: Власть

Почему врачи из других регионов переезжают в Кузбасс

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 217(8568)
Дефицит медработников - болезненная проблема, и выигрывать конкуренцию за врачей регионам помогают собственные социальные программы. В Кузбассе такую приняли в прошлом году, и ее участникам выплачивают по миллиону рублей. При условии, что, получив деньги, каждый отработает в медучреждении пять лет. Благодаря этой мере в течение 2020-го в Кемеровскую область из других регионов прибыло около полусотни врачей и фельдшеров.

- А в этом году перечень специальностей, включенных в программу, расширили, и к нам приехали сразу несколько молодых врачей. В том числе педиатр - выпускница Томского университета, а также супруги из Новосибирска: кардиолог и врач УЗИ - эндокринолог. Бюджет этой семьи пополнился сразу на пять миллионов рублей. Потому что они, как участники еще и программы "Земский доктор", получили по 1,5 миллиона руб-лей каждый, - рассказал "РГ" главврач Тяжинской и Тисульской центральных районных больниц на севере области Денис Кузьмин.

Кабмин направил регионам свыше 85 миллиардов рублей на здравоохранение

Больничное руководство занимается и подбором жилья для долгожданных специалистов. Расходы на аренду (девять тысяч рублей в месяц) тоже компенсирует больница.

За последние три года, по словам главврача, и в Тяжинском, и в Тисульском районах дефицит подавляющего большинства узких специалистов удалось ликвидировать.

Так, например, на все сто процентов укомплектованы штаты хирургов, педиатров и гинекологов. И даже очень востребованных хирургов-колопроктологов на вверенной главврачу Кузьмину территории теперь двое. Точнее, два доктора закрывают целых четыре района, включая Мариинский и Чебулинский. А это, ни много ни мало, сто тысяч жителей.

Один из врачей-"новобран-цев" Сабир Саидов переехал в Тяжин в июне 2021-го.

- Я - выпускник Таджикского государственного медицинского университета, узкую специализацию получил в Красноярске, а после работал в Дивногорской межрайонной больнице и у себя на родине. В 2020-м стал готовить документы для переселения в Россию. Получил гражданство. И оказалось, что таких больших подъемных, как в Кемеровской области, врачам нигде в Сибири не платят. Вот мы с женой Мадиной и решили перебраться в Кузбасс. Она, кстати, фармацевт по образованию и сейчас учится на лечебном факультете в Красноярске. У нас двое детей: дочке четыре года, сыну три.

Между тем

Сейчас руководитель сразу двух ЦРБ озабочен привлечением кадров среднего звена в поликлиники и стационары. Именно эти категории медработников в программу "Земский доктор" не входят. В отличие от персонала ФАПов, которые здесь укомплектованы полностью. Недавно на работу в один из населенных пунктов прибыла фельдшер из Барнаула. А вот в ЦРБ не закрыто семь вакансий медсестер. И привлечь их, по словам Дениса Кузьмина, сегодня нечем. Пока положение спасает старая гвардия. А года через три, когда эти опытные кадры уйдут на пенсию, положение может стать катастрофическим. Всего же Кузбассу, по данным регионального минздрава, не хватает более 2,5 тысячи медицинских работников.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

ФАС предложила упростить рефинансирование ипотеки в России
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек
Главврач пермской больницы рассказал о спасении пострадавших при стрельбе
СМИ: ЦБ выступил за усиление контроля за пополнением карт в банкоматах
ЕС хочет обязать производителей гаджетов перейти на единую зарядку
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств