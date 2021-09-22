Почему врачи из других регионов переезжают в Кузбасс

Дефицит медработников - болезненная проблема, и выигрывать конкуренцию за врачей регионам помогают собственные социальные программы. В Кузбассе такую приняли в прошлом году, и ее участникам выплачивают по миллиону рублей. При условии, что, получив деньги, каждый отработает в медучреждении пять лет. Благодаря этой мере в течение 2020-го в Кемеровскую область из других регионов прибыло около полусотни врачей и фельдшеров.

- А в этом году перечень специальностей, включенных в программу, расширили, и к нам приехали сразу несколько молодых врачей. В том числе педиатр - выпускница Томского университета, а также супруги из Новосибирска: кардиолог и врач УЗИ - эндокринолог. Бюджет этой семьи пополнился сразу на пять миллионов рублей. Потому что они, как участники еще и программы "Земский доктор", получили по 1,5 миллиона руб-лей каждый, - рассказал "РГ" главврач Тяжинской и Тисульской центральных районных больниц на севере области Денис Кузьмин.

Больничное руководство занимается и подбором жилья для долгожданных специалистов. Расходы на аренду (девять тысяч рублей в месяц) тоже компенсирует больница.

За последние три года, по словам главврача, и в Тяжинском, и в Тисульском районах дефицит подавляющего большинства узких специалистов удалось ликвидировать.

Так, например, на все сто процентов укомплектованы штаты хирургов, педиатров и гинекологов. И даже очень востребованных хирургов-колопроктологов на вверенной главврачу Кузьмину территории теперь двое. Точнее, два доктора закрывают целых четыре района, включая Мариинский и Чебулинский. А это, ни много ни мало, сто тысяч жителей.

Один из врачей-"новобран-цев" Сабир Саидов переехал в Тяжин в июне 2021-го.

- Я - выпускник Таджикского государственного медицинского университета, узкую специализацию получил в Красноярске, а после работал в Дивногорской межрайонной больнице и у себя на родине. В 2020-м стал готовить документы для переселения в Россию. Получил гражданство. И оказалось, что таких больших подъемных, как в Кемеровской области, врачам нигде в Сибири не платят. Вот мы с женой Мадиной и решили перебраться в Кузбасс. Она, кстати, фармацевт по образованию и сейчас учится на лечебном факультете в Красноярске. У нас двое детей: дочке четыре года, сыну три.

Между тем

Сейчас руководитель сразу двух ЦРБ озабочен привлечением кадров среднего звена в поликлиники и стационары. Именно эти категории медработников в программу "Земский доктор" не входят. В отличие от персонала ФАПов, которые здесь укомплектованы полностью. Недавно на работу в один из населенных пунктов прибыла фельдшер из Барнаула. А вот в ЦРБ не закрыто семь вакансий медсестер. И привлечь их, по словам Дениса Кузьмина, сегодня нечем. Пока положение спасает старая гвардия. А года через три, когда эти опытные кадры уйдут на пенсию, положение может стать катастрофическим. Всего же Кузбассу, по данным регионального минздрава, не хватает более 2,5 тысячи медицинских работников.