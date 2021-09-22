Туристы заплатили штраф за надпись на алтайской скале

Парочка туристов, "украсившая" скалу на Чуйском тракте надписью "Ты готов? К слиянию городов Вязьма - Новосибирск!", заплатила штраф - по полторы тысячи рублей каждый. Это прецедент для Алтая: "авторов" авто-графов на скалах редко удается привлечь к ответственности.

Однако в регионе не сдаются - в республике даже ввели специальную статью в местный Кодекс об административных правонарушениях, чтобы иметь возможность наказывать вандалов. Жителям республики не все равно - и они изо всех сил стараются донести эту мысль до приезжих.

"Отмытая скала улыбается. Она сияет", - совершенно серьезно сказала в разговоре с корреспондентом "РГ" организатор общественного движения "Чистый Алтай" Инна Муклаева. Волонтеры этого движения тратят время, силы и солидные средства, чтобы отмыть с алтайских скал оставленные туристами каракули. Они отмыли и эту скалу, испорченную туристами. Кстати, Инна лично разговаривала с девушкой из Вязьмы.

- Она, видимо, подозревала меня в чем-то и задавала мне такие вопросы: "А зачем вам это надо?", "А откуда вы берете деньги?", - рассказала Инна. - И была просто ошеломлена, когда узнала, что один день работы нашей группы на скалах стоит около ста тысяч рублей.

Сто тысяч - в эти расходы входит аренда пескоструйной установки с генератором, стоимость тонн особой смеси (это не обычный песок), защитные костюмы, транспорт, еда для волонтеров. Чистить скалы - тяжелый и даже опасный для жизни труд.

- Держать сорокаметровый шланг очень тяжело, а ведь при этом надо забираться на высоту, и часто надежной основы под ногами нет, - говорит Инна Муклаева. - Песок забивается под одежду, даже защита не помогает. Больше полутора часов работать один человек не может физически.

Устыдившись, туристы из Вязьмы и Новосибирска перечислили волонтерам семь тысяч рублей, стараясь загладить причиненный скале ущерб. А Инна и ее соратники надеются, что эта история, прогремевшая на всю страну, заставит задуматься других любителей "оставить свой след".