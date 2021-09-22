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22.09.2021 09:44
Рубрика: Происшествия

В Хакасии нашли мертвым пропавшего 13-летнего школьника

Текст: Дмитрий Машуков

В Черногорске поисковые группы правоохранителей и волонтеров обнаружили тело подростка, который пропал 20 сентября. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

В Красноярске пропали две школьницы

Известно, что в минувший понедельник вскоре после полудня 13-летний мальчик пришел домой из школы и отпросился у родителей на прогулку. Вечером он не вернулся. Мать и отец подали заявление о безвестном исчезновении ребенка.

Сотрудники правоохранительных органов Хакасии возбудили уголовное дело об убийстве. На поиски школьники вышли следователи, криминалисты, кинологи, волонтеры. 22 сентября подростка без признаков жизни нашли в гараже рядом с домом.

Сотрудники СК и МВД осматривают место происшествия и тело.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия

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