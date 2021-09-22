В Красноярске работает специальная школа по уходу за лежачими больными

Почистить зубы манекену
Как говорят в Краевом центре социального обслуживания населения, на базе которого расположена "Академия", проект задумывался давно, но воплощать в жизнь его начали чуть более года назад. Инициаторами выступили региональное министерство социальной политики и крупнейшая в Красноярске аптечная сеть. Запланированное стало возможным благодаря краевой программе "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".
В минсоцполитики признаются: проблема грамотного ухода за малоподвижными больными и пенсионерами становится все актуальнее. По данным специалистов, каждый третий житель края - пенсионер, и из них каждый двадцатый нуждается в особом уходе.
Все занятия в "Академии" - бесплатны, их проводят специально приглашенные медики-педагоги. Набираются два курса - сотрудники районных центров социального обслуживания населения и все желающие. Для первых программа обучения рассчитана на 40 академических часов, для остальных - на 16.
- Едва мы открылись, телефон буквально раскалился. Жители засыпали вопросами: "А куда приходить учиться?" и "За это точно не нужно платить?". Ажиотаж понятен: в условиях пандемии такие знания более чем востребованы, - рассказывает заместитель директора Краевого государственного бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения" Ольга Андреева. - В общем, первая группа учеников набралась очень быстро.
Для того чтобы учащиеся смогли наработать навыки от и до, в социальной гостинице центра переоборудовали три больших комнаты. В одной из них разместился просторный лекторий с видеопроектором для теоретических занятий. В двух других проходит практика, там сделали что-то вроде спальни и санузла. В шкафах - все необходимые для помощи лежачим людям приспособления. Есть ванна и специальный туалет. В каждой комнате - по кровати с манекеном, которые, кстати, выполнены по последнему слову техники и стоят каждый около миллиона рублей. Они максимально приближены к реальности. Такой манекен весит как средний человек, его можно переворачивать, сгибать, чистить зубы, менять катетеры и даже ухаживать за пролежнями.
"Если бы знали раньше!"
- На информацию о курсах я наткнулась в интернете и сразу же позвонила, - рассказывает 40-летняя жительница Красноярска Оксана Кузнецова. - Так что стала первой ученицей. В свое время беда не обошла стороной мою семью: семь лет назад в автокатастрофе разбился отец. Врачи спасли ему жизнь, но на ноги, увы, поставить не смогли. Семь лет мы ухаживали за ним вместе с мамой… Приходилось очень тяжело, ведь никаких навыков мы не имели.
Как вспоминает Оксана, до аварии ее папа был "мужиком с большой буквы". Бывший военный, он активно занимался моржеванием, бегал в любую погоду, да и весь дом был на нем - починить, купить, куда-то съездить. И вдруг - кровать, неподвижность, постоянные боли… Пришлось даже обращаться к психологу, чтобы тот научил, как родным грамотно выстроить отношения с человеком, чья жизнь так круто изменилась в один момент.
- Если бы моя семья знала, что есть множество приспособлений, способных облегчить и его, и наши мучения, было бы гораздо легче. Но обо всем этом я узнала уже здесь, в "Академии", - продолжает женщина. - Вот, например, подставка под голову. Нехитрое устройство, но насколько с ним удобнее больному! Или круг, который подкладывают, чтобы, сев, человек без лишнего напряжения мог повернуться в любую сторону. Пластмассовая дощечка, с помощью которой удобно перебираться в специальное кресло: съехал по ней - и все! Есть еще удобный пояс: его ухаживающий надевает на себя, а больной держится за этот пояс и потихоньку садится в кровати - так гораздо комфортней, чем тянуть его за плечи. Ничего этого у нас, конечно, не было. Хотя я все же горжусь собой: в итоге мы смогли поставить отца на ноги. Он начал потихоньку садиться, потом вставать и даже выходить на улицу. Папы не стало минувшей зимой, все-таки травма его очень подкосила… Некоторые спрашивают меня: зачем ты на курсы пошла, ведь отца больше нет? Считаю, что такие вещи все равно нужно знать. К тому же у меня много друзей, у некоторых из них есть лежачие родственники. Теперь звонят: "Помоги, научи!" Откликаюсь с радостью.
Халявщиков нет
…В соседней комнате идет занятие для социальных работников. Каждый из них теперь освоит эту науку и расскажет о ней коллегам и тем, кто придет в центр соцобслуживания просить помощи. Поэтому халявщиков здесь нет. Приглашенный инструктор - педагог из медицинского колледжа - ловко переворачивает манекен, показывая, как надевать памперс, подставлять судно, устраивать больного поудобнее, чтобы накормить… Не самые приятные занятия, но, безусловно, нужные и полезные. Ученики напряженно ведут видеосъемку, задают вопросы, уточняют, то и дело разгорается жаркое обсуждение: "А может, лучше по-другому сделать? А вот с этим как справиться?"
- Очень рада, что попала на эти курсы, - говорит специалист Центра социального обслуживания населения Кировского района Красноярска Екатерина Гаврилко. - Мы давно ждали таких занятий, ведь к нам приходит много пенсионеров, у которых с родными случилась беда, просят научить ухаживать за ними. Теперь я смогу все рассказать и показать!
По словам замдиректора Ольги Андреевой, на достигнутом здесь останавливаться не собираются. В планах - расширить "Академию", включив обучение уходу за маломобильными детьми. Появится и комната психолога, ведь очень часто помощь нужна не только больным, но и тем, кто несет на себе груз ухода за ними.
Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края:
- В рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" большая роль отводится развитию в регионе системы долговременного ухода. Это поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе социальное обслуживание и медицинская помощь на дому. Поэтому "Академия ухода" так важна. Это уникальный проект, аналогов которому мы не нашли ни в одном из регионов России.
Контакт
Для прохождения обучения необходимо обратиться в Краевой центр социального обслуживания населения. Для этого нужно позвонить по телефону 8 (391) 247-78-04 или оставить заявку на сайте учреждения http://complexcenter.ru/.