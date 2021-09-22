В Красноярске работает специальная школа по уходу за лежачими больными

"Академия ухода" за теми людьми, кто не может позаботиться о себе сам в силу болезни или возраста, открылась всего две недели назад, но от наплыва желающих освоить азы такой особой помощи уже нет отбоя. Корреспондент "РГ" посетила эти курсы, чтобы посмотреть, чему учат здесь красноярцев.

В помощь учащимся - специальный манекен весом со взрослого человека. Его можно сгибать, переворачивать и даже чистить ему зубы. Фото: Вячеслав Щеглов

Почистить зубы манекену

Как говорят в Краевом центре социального обслуживания населения, на базе которого расположена "Академия", проект задумывался давно, но воплощать в жизнь его начали чуть более года назад. Инициаторами выступили региональное министерство социальной политики и крупнейшая в Красноярске аптечная сеть. Запланированное стало возможным благодаря краевой программе "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

В минсоцполитики признаются: проблема грамотного ухода за малоподвижными больными и пенсионерами становится все актуальнее. По данным специалистов, каждый третий житель края - пенсионер, и из них каждый двадцатый нуждается в особом уходе.

Все занятия в "Академии" - бесплатны, их проводят специально приглашенные медики-педагоги. Набираются два курса - сотрудники районных центров социального обслуживания населения и все желающие. Для первых программа обучения рассчитана на 40 академических часов, для остальных - на 16.

- Едва мы открылись, телефон буквально раскалился. Жители засыпали вопросами: "А куда приходить учиться?" и "За это точно не нужно платить?". Ажиотаж понятен: в условиях пандемии такие знания более чем востребованы, - рассказывает заместитель директора Краевого государственного бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения" Ольга Андреева. - В общем, первая группа учеников набралась очень быстро.

Для того чтобы учащиеся смогли наработать навыки от и до, в социальной гостинице центра переоборудовали три больших комнаты. В одной из них разместился просторный лекторий с видеопроектором для теоретических занятий. В двух других проходит практика, там сделали что-то вроде спальни и санузла. В шкафах - все необходимые для помощи лежачим людям приспособления. Есть ванна и специальный туалет. В каждой комнате - по кровати с манекеном, которые, кстати, выполнены по последнему слову техники и стоят каждый около миллиона рублей. Они максимально приближены к реальности. Такой манекен весит как средний человек, его можно переворачивать, сгибать, чистить зубы, менять катетеры и даже ухаживать за пролежнями.

"Если бы знали раньше!"

В одной из учебно-тренировочных комнат «Академии ухода» оборудован специальный санузел, ведь гигиенические процедуры с лежачим больным требуют особого подхода. Фото: Вячеслав Щеглов

- На информацию о курсах я наткнулась в интернете и сразу же позвонила, - рассказывает 40-летняя жительница Красноярска Оксана Кузнецова. - Так что стала первой ученицей. В свое время беда не обошла стороной мою семью: семь лет назад в автокатастрофе разбился отец. Врачи спасли ему жизнь, но на ноги, увы, поставить не смогли. Семь лет мы ухаживали за ним вместе с мамой… Приходилось очень тяжело, ведь никаких навыков мы не имели.

Как вспоминает Оксана, до аварии ее папа был "мужиком с большой буквы". Бывший военный, он активно занимался моржеванием, бегал в любую погоду, да и весь дом был на нем - починить, купить, куда-то съездить. И вдруг - кровать, неподвижность, постоянные боли… Пришлось даже обращаться к психологу, чтобы тот научил, как родным грамотно выстроить отношения с человеком, чья жизнь так круто изменилась в один момент.

- Если бы моя семья знала, что есть множество приспособлений, способных облегчить и его, и наши мучения, было бы гораздо легче. Но обо всем этом я узнала уже здесь, в "Академии", - продолжает женщина. - Вот, например, подставка под голову. Нехитрое устройство, но насколько с ним удобнее больному! Или круг, который подкладывают, чтобы, сев, человек без лишнего напряжения мог повернуться в любую сторону. Пластмассовая дощечка, с помощью которой удобно перебираться в специальное кресло: съехал по ней - и все! Есть еще удобный пояс: его ухаживающий надевает на себя, а больной держится за этот пояс и потихоньку садится в кровати - так гораздо комфортней, чем тянуть его за плечи. Ничего этого у нас, конечно, не было. Хотя я все же горжусь собой: в итоге мы смогли поставить отца на ноги. Он начал потихоньку садиться, потом вставать и даже выходить на улицу. Папы не стало минувшей зимой, все-таки травма его очень подкосила… Некоторые спрашивают меня: зачем ты на курсы пошла, ведь отца больше нет? Считаю, что такие вещи все равно нужно знать. К тому же у меня много друзей, у некоторых из них есть лежачие родственники. Теперь звонят: "Помоги, научи!" Откликаюсь с радостью.

Халявщиков нет

…В соседней комнате идет занятие для социальных работников. Каждый из них теперь освоит эту науку и расскажет о ней коллегам и тем, кто придет в центр соцобслуживания просить помощи. Поэтому халявщиков здесь нет. Приглашенный инструктор - педагог из медицинского колледжа - ловко переворачивает манекен, показывая, как надевать памперс, подставлять судно, устраивать больного поудобнее, чтобы накормить… Не самые приятные занятия, но, безусловно, нужные и полезные. Ученики напряженно ведут видеосъемку, задают вопросы, уточняют, то и дело разгорается жаркое обсуждение: "А может, лучше по-другому сделать? А вот с этим как справиться?"

- Очень рада, что попала на эти курсы, - говорит специалист Центра социального обслуживания населения Кировского района Красноярска Екатерина Гаврилко. - Мы давно ждали таких занятий, ведь к нам приходит много пенсионеров, у которых с родными случилась беда, просят научить ухаживать за ними. Теперь я смогу все рассказать и показать!

По словам замдиректора Ольги Андреевой, на достигнутом здесь останавливаться не собираются. В планах - расширить "Академию", включив обучение уходу за маломобильными детьми. Появится и комната психолога, ведь очень часто помощь нужна не только больным, но и тем, кто несет на себе груз ухода за ними.

Прямая речь

Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края:

- В рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" большая роль отводится развитию в регионе системы долговременного ухода. Это поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе социальное обслуживание и медицинская помощь на дому. Поэтому "Академия ухода" так важна. Это уникальный проект, аналогов которому мы не нашли ни в одном из регионов России.

Контакт

Для прохождения обучения необходимо обратиться в Краевой центр социального обслуживания населения. Для этого нужно позвонить по телефону 8 (391) 247-78-04 или оставить заявку на сайте учреждения http://complexcenter.ru/.