В Кузбассе двух пропавших школьниц нашли живыми

Пропавшие школьницы 14 и 16 лет из города Междуреченска обнаружены живыми. Их нашел родственник одной из девочек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, сегодня мужчина позвонил в полицию и сообщил, что встретил несовершеннолетних на улице. Прибывшие на место стражи порядка доставили их в отдел полиции. Обстоятельства исчезновения подростков выясняются, противоправных действий в отношении девочек не совершалось.

После того как 17 и 18 сентября в дежурную часть горотдела МВД поступили сообщения, что подростки ушли из дома и не вернулись, полицейские организовали поиски. В них участвовали инспекторы ПДН и оперативники уголовного розыска. Были опрошены родственники и друзья девочек, обследованы места, где они могли появиться. Информацию о без вести пропавших направили всем нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации.