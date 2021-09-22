В Новосибирске 1100 безработных стали предпринимателями

Под контролем правительства Новосибирской области в регионе реализуется программа "Содействие занятости населения". Уже свыше 1100 безработных граждан смогли стать предпринимателями, сыроварами, преподавателями по вокалу, столярами благодаря финансовой поддержке, оказываемой по программе.

Так, в 2021 год на поддержку самозанятости безработных граждан в госпрограмме предусмотрено 29,5 миллиона рублей, из которых 25 миллионов рублей уже перечислено жителям региона, открывшим собственное дело.

- В Новосибирской области реализуется целый ряд мер по содействию занятости населения, включая поддержку самостоятельной занятости. Еще один проект - социальный контракт - также направлен на развитие в регионе предпринимательских инициатив. Объем финансирования этого направления - 250 миллионов рублей, - рассказала начальник управления занятости министерства труда и соцразвития региона Ольга Лаврова.

Проекты курирует министерство труда и социального развития Новосибирской области.

В числе тех, кто воспользовался господдержкой, - Светлана Багаева из Первомайского района Новосибирска. На открытие собственной сыроварни женщина получила 82 тысячи рублей, еще дополнительные 250 тысяч - в рамках соцконтракта. На полученные средства оборудован производственный цех.

Безработные граждане могут бесплатно получить необходимую помощь и дополнительную информацию о возможностях открытия своего дела в центрах занятости населения по месту жительства или по телефону горячей линии министерства труда: 8-800-100-00-82.