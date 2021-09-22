В Новосибирске отремонтируют почти два миллиона квадратных метров дорог

В Новосибирске в этом году в нормативное состояние приведут 1,7 миллиона квадратных метров дорог. Это десять процентов от общего объема, который необходимо ремонтировать.

Таких результатов удалось достичь благодаря в том числе дополнительно выделенным средствам из федерального и регионального бюджетов. Об этом сказал мэр Анатолий Локоть, выступая на сессии Совета депутатов города Новосибирска.

- В этом году нам удалось привлечь существенные дополнительные средства на развитие города. Наши усилия по взаимодействию с правительством Новосибирской области, Законодательным собранием позволили дополнительно привлечь 823 миллиона рублей на дорожную отрасль. И это без учета средств по нацпроекту БКД. Эти средства позволяют нам отремонтировать 673 тысячи квадратных метров дорог. С учетом ранее принятых решений общий объем дорожного ремонта в Новосибирске составит 1,7 миллиона квадратных метров. Если мы будем получать финансирование в таком же объеме хотя бы еще два года, мы сможем полностью привести в нормативное состояние дорожное хозяйство Новосибирска, - сказал глава города.

Анатолий Локоть обратил внимание на то, что в этом году ремонт ведется в сжатые сроки, так как средства поступили поздно.

Также мэр считает правильным привлекать представителей общественности к контролю за качеством выполняемого ремонта дорог.

По данным пресс-центра мэрии, в этом году Новосибирск получил из областного бюджета 278 миллионов рублей на приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние. На эти деньги отремонтированы 85 проблемных участков. За счет экономии средств список объектов ремонта может быть расширен - рассматривается вопрос о добавлении еще одиннадцати участков.

По решению депутатов заксобрания из регионального резервного фонда Новосибирску выделено еще 180 миллионов рублей. Средства добавили к имеющимся у муниципалитета 90 миллионам рублей, предназначенным для ремонта дорог частного сектора и тротуаров. До конца сезона будет обновлено 94 участка дорог частного сектора.

По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" работы ведутся на 35 объектах, восемь из них - переходящие на следующий год. Отремонтируют в этом году четыре крупных дорожных объекта - улицы Хилокская, Сибиряков-Гвардейцев, Волочаевская и Петухова. Начат ремонт улицы Ипподромская, по плану его завершат в 2023 году.

В рамках нацпроекта муниципалитет дополнительно получил 365 миллионов рублей, в том числе 281 миллион - из федерального и 84 миллиона - из областного бюджета. За счет этих поступлений в список ремонта включили десять улиц, а также гостевые маршруты будущего молодежного чемпионата мира по хоккею.

Тем временем

В Новосибирске продолжается строительство станции метро "Спортивная", надземно-подземного перехода через дамбу Октябрьского моста, ведется реконструкция дорожной развязки на площади им. Профессора Лыщинского. Кроме того, завершается ремонт дорожного полотна одной из главных транспортных артерий города - Октябрьского моста. Из городского бюджета на это выделено 44 миллиона рублей.