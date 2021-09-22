В Новосибирске отремонтируют почти два миллиона квадратных метров дорог

Новости

Utair разрешила перевозку кошек и собак на пассажирских креслах 12:25
Оперштаб: В Москве выявлен 1991 новый случай COVID-19 12:14
Снайперов РФ потренировали на фоне осложнения ситуации в Афганистане 12:13
Сенаторы: Деструктивная политика Запада препятствует борьбе с терроризмом 12:10
Москвичам напомнили о том, как меняют электросчетчики в жилых домах 12:05
Воронежский райцентр вновь остался без воды из-за аварии 12:05
Общественный штаб объяснил сверку итогов электронных выборов в Москве 12:01
Ученые разработали теплоаккумулирующую ткань для защиты от мороза 11:55
В МВД не получали предложение проверять всех студентов, владеющих оружием 11:53
"Приношение Богородице": В Перми почтили память жертв трагедии 11:41
В Москве 70-летняя пенсионерка в уличной драке победила грабителя 11:40
Австрийский вуз допустил привитых "Спутником V" студентов к занятиям 11:30
Кабмин направит почти 3 млрд рублей на страховые выплаты медработникам 11:26
Роспотребнадзор заявил о рисках грузинской лаборатории Лугара для России 11:08
Число пострадавших при стрельбе в пермском университете достигло 43 11:02
В Москве перепроверят итоги электронного голосования 11:01
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах 10:59
Названы условия, при которых можно не платить налог при продаже машины 10:58
Захарова: AUKUS стал шоком для стран НАТО 10:58
Госдума обратилась в Генпрокуратуру по поводу кибератак на систему ДЭГ 10:43
В Перми начались выплаты пострадавшим при стрельбе в университете 10:42
Рост числа несчастных случаев фиксируют на Московской железной дороге 10:35
Роналду признан самым высокооплачиваемым футболистом мира 10:30
Умер актер из "Секса в большом городе" и "Друзей" Уилли Гарсон 10:23
Открылись 13 новых авиамаршрутов из Хабаровского края 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
За что не должны платить родители в школе
За что не должны платить родители в школе
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
22.09.2021 11:38
Рубрика: Власть

В Новосибирске отремонтируют почти два миллиона квадратных метров дорог

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске в этом году в нормативное состояние приведут 1,7 миллиона квадратных метров дорог. Это десять процентов от общего объема, который необходимо ремонтировать.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Таких результатов удалось достичь благодаря в том числе дополнительно выделенным средствам из федерального и регионального бюджетов. Об этом сказал мэр Анатолий Локоть, выступая на сессии Совета депутатов города Новосибирска.

Фото: Наталья Решетникова/ РГ
В Новосибирске улучшат транспортную доступность Южно-Чемского жилмассива

- В этом году нам удалось привлечь существенные дополнительные средства на развитие города. Наши усилия по взаимодействию с правительством Новосибирской области, Законодательным собранием позволили дополнительно привлечь 823 миллиона рублей на дорожную отрасль. И это без учета средств по нацпроекту БКД. Эти средства позволяют нам отремонтировать 673 тысячи квадратных метров дорог. С учетом ранее принятых решений общий объем дорожного ремонта в Новосибирске составит 1,7 миллиона квадратных метров. Если мы будем получать финансирование в таком же объеме хотя бы еще два года, мы сможем полностью привести в нормативное состояние дорожное хозяйство Новосибирска, - сказал глава города.

Анатолий Локоть обратил внимание на то, что в этом году ремонт ведется в сжатые сроки, так как средства поступили поздно.

Также мэр считает правильным привлекать представителей общественности к контролю за качеством выполняемого ремонта дорог.

По данным пресс-центра мэрии, в этом году Новосибирск получил из областного бюджета 278 миллионов рублей на приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние. На эти деньги отремонтированы 85 проблемных участков. За счет экономии средств список объектов ремонта может быть расширен - рассматривается вопрос о добавлении еще одиннадцати участков.

По решению депутатов заксобрания из регионального резервного фонда Новосибирску выделено еще 180 миллионов рублей. Средства добавили к имеющимся у муниципалитета 90 миллионам рублей, предназначенным для ремонта дорог частного сектора и тротуаров. До конца сезона будет обновлено 94 участка дорог частного сектора.

По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" работы ведутся на 35 объектах, восемь из них - переходящие на следующий год. Отремонтируют в этом году четыре крупных дорожных объекта - улицы Хилокская, Сибиряков-Гвардейцев, Волочаевская и Петухова. Начат ремонт улицы Ипподромская, по плану его завершат в 2023 году.

В рамках нацпроекта муниципалитет дополнительно получил 365 миллионов рублей, в том числе 281 миллион - из федерального и 84 миллиона - из областного бюджета. За счет этих поступлений в список ремонта включили десять улиц, а также гостевые маршруты будущего молодежного чемпионата мира по хоккею.

Тем временем

В Новосибирске продолжается строительство станции метро "Спортивная", надземно-подземного перехода через дамбу Октябрьского моста, ведется реконструкция дорожной развязки на площади им. Профессора Лыщинского. Кроме того, завершается ремонт дорожного полотна одной из главных транспортных артерий города - Октябрьского моста. Из городского бюджета на это выделено 44 миллиона рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Новосибирск. Городские приоритеты

Главное сегодня

Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах
Число пострадавших при стрельбе в пермском университете достигло 43
СМИ: ЦБ выступил за усиление контроля за пополнением карт в банкоматах
Общественный штаб объяснил сверку итогов электронных выборов в Москве
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств