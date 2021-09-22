В Приангарье четыре человека пострадали в ДТП со школьным автобусом

На трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области школьный автобус столкнулся с автомобилем УАЗ. Авария произошла на 1712 километре дороги, недалеко от поселка Кутулик. В автобусе находились 18 детей, двое сопровождающих и водитель, сообщает региональный главк МВД.

В полиции рассказали, что автобус перевозил школьников второго-четвертого классов. Ученики ехали из Аларского района в поселок Кутулик, где планировалось посещение музея. Как сообщает РИА Новости, по предварительным данным, пострадали четыре человека - двое сопровождающих, ребенок и водитель УАЗа. Им оказан медицинская помощь.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства аварии.