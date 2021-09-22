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22.09.2021 16:25
Рубрика: Общество

Горы мусора в Дагестане стали местной "достопримечательностью"

Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 217(8568)
В нынешнем году Гунибский район, где много достопримечательностей, посетили десятки тысяч туристов. Но им приходится любоваться не только горными пейзажами и старинными селами. На пути то и дело встречаются завалы мусора. Например, в селе Чох все имеющиеся контейнерные площадки переполнены, мусор никто не вывозит месяцами.

Как разъяснили местные власти, перебои с вывозом мусора начались в 2019 году, когда сменился региональный оператор. В самой компании заявляют, что администрация района так и не предоставила схему обращения с отходами и реестр контейнерных площадок. Кроме того, юридические лица и местные жители часто не оплачивают услугу.

Фото: Пресс-служба MusicAeterna
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Глава Гунибского района Мудунгаджи Кадыров связал невывоз мусора с большим притоком туристов, из-за чего, по его мнению, накопление твердых бытовых отходов в нынешнем году увеличилось в несколько раз.

Но если бы мусор вывозился регулярно, то никакие туристы не смогли бы накопить такое огромное количество бытовых отходов.

Владелец туркомпании Камал Салманов разместил на своей странице в соцсети видеоролик, где обратился к коллегам с просьбой забирать с собой образовавшийся мусор.

"Небольшая просьба ко всем посетителям горных сел и особенно к организаторам туров. Забирайте весь свой мусор с собой и довозите как минимум до районных центров, где сбор бытовых отходов хоть как-то организован", - написал Салманов.

Кроме эстетической стороны вопроса, есть и экологическая. Чем грозят мусорные завалы в дагестанских селах? Все отходы собираются в горных реках, откуда плывут в водохранилища гидроэлектростанций, в Каспийское море и водоемы, из которых вода поступает для питья.

С начала года в республике несколько сот человек отравились некачественной питьевой водой. О том, что причиной инфекции стала именно загрязненная вода, подтвердили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе дагестанского отделения "Русгидро" рассказали "РГ", что загрязнение рек и водоемов во многом является следствием нерешенной проблемы вывоза и утилизации мусора в горных селах, где жители сбрасывают мусор в реки. Пластиковые острова на водной глади уже стали еще одной местной достопримечательностью. Компания постоянно поднимает вопрос утилизации мусора в горных районах, но решения проблемы до сих пор нет.

Прямая речь

Магомед Джафаров, руководитель Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства:

- Более 20 глав муниципалитетов Дагестана привлечены к административной ответственности за несанкционированный сброс мусора в водоохранных зонах рек. Население сбрасывает прямо в реки полиэтиленовые пакеты, пластиковую тару, жестяные бутылки, пищевые отходы, что наносит колоссальный урон водным биоресурсам. Возбуждено около 30 административных дел на должностных и юридических лиц.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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